Pecom ya se hizo cargo del área que dejó YPF

Se firmó este lunes en el mismo yacimiento el decreto que hizo oficial la cesión del área Escalante-El Trébol de YPF a Pecom. El intendente Macharashvili habló de “sentimientos encontrados” y aseguró que YPF no se va de la región. El gobernador Torres, por su parte, anunció un decreto que garantizará que no se pierdan puestos de trabajo y sentenció: “no hay cosas mágicas en el cielo que nos van a hacer crecer”.

Finalmente, este lunes se firmó la cesión del área Escalante-El Trébol de YPF a Pecom. El acto se hizo en el mismo yacimiento y allí estuvieron autoridades provinciales, encabezadas por el gobernador Ignacio Torres, y municipales, con Othar Macharashvili a la cabeza. Además de los representantes de ambas empresas, asistieron –entre otros- dirigentes sindicales y los diputados nacionales Jorge Avila, José Glinski y Ana Clara Romero.

Se resaltó el compromiso de inversión que mantendrá Pecom, asumiendo lo que debió haber hecho YPF. Justamente el titular de esta operadora, Horacio Marín, fue el primero en firmar. Luego lo hicieron el CEO de Pecom, Gustavo Astie, y el gobernador Torres.

SENTIMIENTOS ENCONTRADOS

El primero en tomar el micrófono fue el intendente Macharashvili, quien dijo tener “un doble sentimiento porque hacemos la transferencia de un área de YPF”, empresa que representa “pertenencia de muchos años. Hemos hecho aquí pasantías, trabajos y hoy luego de negociaciones y licitaciones se transfiere a una empresa que estuvo en esta región hace muchos años y con la cual también tuvimos encuentros técnicos”.

Recordó Othar que Pérez Compac sabe lo que es “poner en marcha yacimientos convencionales que dieron mucho a nuestras familias, a la región y al país. Esto es parte de una matriz productiva, energética que ayudo al país a salir adelante. Le damos la bienvenida a Pecom para seguir trabajando para el futuro de los trabajadores, de esta cuenca y del país”.

Destacó que “esta ciudad está expectante; necesita esta cuenca más inversión, la que vendrá si trabajamos en forma seria y sin mezquindades, de cara a la gente. Sin productividad no tendremos recursos para seguir invirtiendo y que nuestros trabajadores tengan un sueldo digno”.

En el final de su intervención, el intendente valoró la figura del presidente de YPF. “Quiero agradecer la calidad humana del señor Marín. Son personas que conocen esta zona y en este ida y vuelta hemos podido lograr que sigamos juntos. YPf no se va a ir de la cuenca”, afirmó.

LO MEJOR PARA TODOS

Marín recordó que su vida profesional comenzó en esta parte del país cuando él tenía 24 años, apuntando que “hoy empieza un ecosistema de áreas convencionales que estoy absolutamente convencido de que es lo mejor para el país. No podíamos seguir en YPF en las áreas convencionales. No podíamos hacerlo bien. Me alegro que Pecom pueda hacerlo. Harán un trabajo que redundará en beneficio de todos. Las áreas convencionales mantendrán el trabajo”.

Asimismo, apuntó que “entiendo el sentimiento encontrado, pero cuando hay que hacer las cosas bien hay que tomar decisiones difíciles”.

Por su parte el CEO de Pecom, Gustavo Astie, también compartió que empezó a trabajar en Pérez Companc en 1995 y que antes de ser parte de Pecom estuvo en YPF.

“Hace 22 años que no operamos un yacimiento, pero esto está en el ADN del apellido Pérez Companc. Lo haremos parados en una plataforma de valores que la compañía desarrolló en 70 años y nos trajo hasta acá”, sostuvo Astie.

UN DECRETO

El último orador del acto fue el gobernador Ignacio Torres. “Estamos hablando de trabajo, de una cuenca que le da mucho a la provincia, pero también a la Argentina. Y toda la incertidumbre de estos meses le generó angustia a miles de chubutenses que no lo merecen porque cada vez que sale un barril de esta provincia no hay incertidumbre sobre a dónde va: a la Nación. Parte de ella genera los recursos para nuestros docentes, para la salud”.

Dijo también que “tenemos que reivindicar la fuerza del trabajo. No hay cosas mágicas en el cielo que nos van a hacer crecer, sino la energía de nuestra gente que se levanta temprano. Durante años nuestros trabajadores hicieron esfuerzos y desde Provincia vamos a presentar un decreto de fomento de la cuenca madura, para que haya una baja de regalías, pero con la condición de que no se pierda ni un solo puesto de trabajo”.

Concluyó el mandatario señalando que “vamos a hacer el esfuerzo para que se sostenga esta cuenca que les da de comer a nuestro comercio, a nuestros gastronómicos y a tantas actividades. Ahora se viene otra discusión importante. Ya logramos eliminar aranceles a los polímeros y que este sea el primer traspaso con éxito para invertir, generar trabajo; no a pisar un área para darse vuelta y venderla. A partir de hoy cada uno vuelve a trabajar en el campo para dar previsibilidad a las familias”.