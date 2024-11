Pedirán una pena de efectivo cumplimiento para el productor ganadero

En una jornada marcada por la expectativa, la causa judicial que involucra al productor ganadero Ricardo La Regina sigue generando repercusiones significativas. Este lunes, durante la audiencia de cesura de pena, el fiscal de Estado, Martín Castro, reiteró la gravedad de los daños ocasionados en la reserva natural de Punta Tombo, donde La Regina fue condenado por daño agravado tras tres hechos ocurridos entre 2021 y 2022.

"El impacto al medio ambiente fue irreversible", enfatizó Castro en diálogo con Radio 3, subrayando que los efectos nocivos no solo afectaron a la icónica colonia de pingüinos magallanes, sino a toda la flora y fauna de la región.

Aunque La Regina fue absuelto de la mayoría de las acusaciones de maltrato animal, fue hallado culpable en una instancia donde se demostró que la intervención de maquinaria en la reserva causó un daño directo e irreparable. Este fallo, según Castro, se convierte en un precedente importante para casos futuros relacionados con el daño ambiental y el maltrato animal en el país, dado que nunca antes se había dictado una sentencia de esta naturaleza en relación con una reserva natural como la de Punta Tombo.

Durante la audiencia, el fiscal adelantó que se pedirá la pena máxima de cuatro años de prisión efectiva. Sin embargo, se aclaró que el tribunal también considerará los testimonios sobre las circunstancias personales de La Regina, lo que podría influir en la decisión final. "La pena podría oscilar entre tres meses y cuatro años, dependiendo de la valoración que haga el tribunal", explicó Castro, reafirmando la postura de la Fiscalía de solicitar la pena más alta posible.

En caso de que la pena impuesta sea inferior a tres años, La Regina tendría la oportunidad de acceder a una condena condicional, evitando así el cumplimiento de la pena en prisión, aunque quedaría bajo supervisión judicial.

En el marco de la defensa, se ha intentado desviar la atención hacia conflictos familiares del imputado. Sin embargo, Castro fue contundente al afirmar que "esto no disminuye la responsabilidad de La Regina. Los conflictos familiares no son un atenuante para lo que ocurrió en Punta Tombo". A pesar de los intentos de la defensa por construir una narrativa alternativa, los hechos son claros y el daño ambiental es significativo, un aspecto que, según el fiscal, no puede ser ignorado.

A medida que se espera el veredicto final, la causa Pingüinos se erige como un caso emblemático en la lucha por la protección del medio ambiente, con implicaciones que podrían resonar en futuras decisiones judiciales en el país.