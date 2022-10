Pelea afuera de la cárcel: "te viniste a regalar con marido ajeno"

"No puede ingresar porque el detenido está manteniendo relaciones sexuales", le dijeron a la mujer cuando fue a visitar a su marido a la cárcel y lo encontró con otra. La esposa atacó a la amante a golpes a la salida del penal.

Todo la escena ocurrió frente a la Unidad Penal N°9 de La Plata y quedó registrada por un hombre que estaba presente en el lugar y que luego viralizó las imágenes.

La protagonista del video es una joven, de la cual se desconoce su identidad, que intentó visitar a su pareja en la prisión. Sin embargo, al querer ingresar le impidieron el paso. “No puede ingresar porque el detenido está manteniendo relaciones sexuales”, le dijeron los policías que se encontraban en el lugar.

Ante esta situación, la mujer decidió esperar a la amante de su marido en la puerta. Apenas salió, la enfrentó: “Te viniste a regalar con marido ajeno”, se escucha que dice apenas inicia el video. Por su parte, la tercera en discordia intentó calmar el momento y no respondió a las acusaciones, pero la violencia igualmente fue escalando. “Mirá que a mi no me importa nada, rescatate con los maridos de la guachas”, le dijo la joven mientras comenzaba a propinarle gopes de puño.

La mujer quiso defenderse, pero no lo consiguió. “A mí no me pongas una mano porque te rompo toda, ¿me escuchaste? Tres nenes tengo”, le dijo, y enseguida comenzó a pegarle con más violencia. Las otras dos mujeres que la acompañaban se sumaron a la agresión. “No te alcanzó con encamarte con uno que te venís a encamar con todos”, dijo una y empezaron a pegarle entre las tres.

Las agresoras tiraron al piso a la tercera en discordia y hasta le dieron patadas en la cabeza. Finalmente, otras personas que presenciaron la situación lograron frenar el ataque. La mujer del preso fue denunciada por “robarle el celular” a la amante. “A tu teléfono me lo llevo yo”, le habría dicho. Según la información que trascendió, el detenido estaría desde hace tiempo manteniendo una relación a distancia con ambas, aunque hasta el momento no había salido a la luz.

Fuente: TN