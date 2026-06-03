La falta de avances para poner fin al conflicto mantiene en alerta a los mercados internacionales. El Brent registró una nueva suba y crece la atención sobre el impacto que podría tener en los combustibles.

El petróleo vuelve a subir y se acerca a los US$100

El precio internacional del petróleo retomó su tendencia alcista y volvió a acercarse a la barrera de los 100 dólares por barril, impulsado por la persistente incertidumbre en Medio Oriente y la falta de señales concretas que permitan vislumbrar una resolución del conflicto.

Este miércoles, el barril de Brent, referencia para el mercado internacional, registró una suba cercana al 2% y se ubicó en torno a los US$98, consolidando una escalada que viene sosteniéndose durante los últimos días.

La continuidad de las tensiones geopolíticas y el intercambio de declaraciones entre los países involucrados mantienen la preocupación de los inversores, que siguen de cerca la evolución de una de las regiones más importantes para la producción mundial de crudo.

El repunte del petróleo vuelve a encender las alarmas en distintos mercados debido a su impacto directo sobre los costos energéticos y los combustibles.

En Argentina, el aumento del valor internacional del crudo genera expectativa sobre las decisiones que podrían adoptar las compañías petroleras en las próximas semanas. Si bien existe un compromiso para sostener los precios y evitar nuevos incrementos en el corto plazo, la continuidad de la escalada internacional podría volver a poner presión sobre los surtidores.

Por el momento, las empresas mantienen la cautela y siguen de cerca el comportamiento del mercado global, mientras el conflicto en Medio Oriente continúa siendo el principal factor que determina la evolución de los precios.