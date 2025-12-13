Pellandino hizo la pole en el Mouras

El entrerriano fue el más rápido en la clasificación en La Plata. El comodorense Thomás Micheloud se quedó con el 7º tiempo.

El piloto de Concepción del Uruguay, Tomás Pellandino se quedó con el mejor tiempo en la sesión clasificatoria, que por la última fecha del campeonato 2025 de las TC Pista Pick Up se completó en la tarde sabatina en el autódromo Roberto Mouras en una jornada extremadamente calurosa y húmeda.

Pellandino, que tripula una Ford Ranger que le atiende el equipo SAT Team marcó un tiempo de: 1.29.254/1000, aventajando al piloto Juan Sebastián Gallo, líder del certamen, por tan solo 18/1000. Tercero se ubicó, Santiago Biagi con la Toyota Hilux, a 104/1000, cuarto, Joaquin Ochoa a 308/1000 y quinto, Marco Dianda, a 329/1000, ambos con Ford Ranger, informó la página de la ACTC.

Por su parte, el comodorense Thomás Micheloud, se ubicó séptimo con Ford Ranger, destacando que en esa misma posición, quedó tanto en el tercer como cuarto entrenamiento de este sábado.

Con este resultado, a las 13:40 de este domingo, Tomás Pellandino y Juan Sebastián Gallo, estarán largando desde el mejor lugar de la grilla la competencia final, que cierra el año de la categoría, para recorrer 14 vueltas al trazado platense.

Juan Sebastían Gallo, que ya ganó tres carreras en el año, es el líder de la Copa Shell Helix con 149 puntos, segundo, Joaquín Ochoa: 109, tercero, Benjamín Ochoa: 108 y Thomás Micheloud marcha cuarto con 107.

……………….

Clasificación

1º Tomás Pellandino (Ford Ranger) 1’19”254/1000

2º Juan Gallo (Volkswagen Aramok) a 0’018/1000

3º Santiago Biagi (Toyota Hilux) a 0’104/1000

4º Joaquín Ochoa (Ford Ranger) a 0’308/1000

5º Marco Dianda (Ford Ranger) a 0’329/1000

6º Benjamín Ochoa (Ford Ranger) a 0’393/1000

7º Thomás Micheloud (Ford Ranger) a 0’ 565/1000

8º Juan Sandín (Ford Ranger) a 0’710/1000

9º Gaspar Chansard (Volkswagen Aramok) a 0’771/1000

10º Luis Cateli (Toyota Hilux) a 1’154/1000