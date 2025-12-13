Waiwen cayó con River y se despidió de la Copa ACLAV

El equipo comodorense perdió 3-1 ante el “Millonario” en su segunda presentación del certamen de la Asociación de Clubes Liga Argentina de Vóleibol.

Waiwen Vóley Club de Comodoro Rivadavia se despidió este sábado de la Copa ACLAV al caer ante River Plate por 3-1 en un partido jugado en el Polideportivo Municipal Gorki de Castelar, en el partido de Morón, Buenos Aires.

El elenco, que conduce Lisandro Luppo, había arrancado ganando el partido por 25-23, pero luego, el “Millonario” se quedó con los siguientes parciales 22-25, 17-25 y 22-25.

El brasileño Willian Goncalves, del elenco porteño, fue el goleador del partido con 21 puntos, mientras que Bautista Gazaba, con 17 unidades, resultó el mejor en la formación del equipo chubutense.

De esa manera, Waiwen Vóley, que en la anterior edición fue semifinalista, quedó eliminado de la Copa que organiza la Asociación de Clubes Liga Argentina de Vóleibol, y esperará hasta el 15 de enero para disputar el Tour 4 de LVA, donde por el momento tiene dos triunfos y 7 derrotas en lo que va de la temporada.