Pesas: Mirko Ruíz, Amarú Ruiz y Orlando Hernández clasificaron al Nacional Evita

Los representantes de la Escuela Municipal de Levantamiento Olímpico disputarán la instancia nacional el próximo mes en Mar del Plata.

Los comodorenses Mirko y Amarú Ruíz, junto a Orlando Hernández -los tres en categoría Sub 15- lograron en el Provincial de Rawson la clasificación a los Juegos Nacionales Evita 2026, que se celebrarán en noviembre en Mar del Plata.

Los representantes de la Escuela Municipal de Levantamiento Olímpico de Pesas de Comodoro Rivadavia disputarán la instancia nacional en noviembre en Mar del Plata. Además, destacaron otros atletas comodorenses en rama competitiva y federados.

Los tres atletas fueron parte de la delegación representando a la Escuela Municipal de Levantamiento Olímpico de Pesas de Comodoro Rivadavia, dirigida por Cinthia Cádiz, la cual cuenta con el apoyo del Ente Comodoro Deportes.

Los clasificados a los Juegos Nacionales fueron Orlando Velásquez en categoría 65kg., Mirko Ruíz en 75kg., y Amarú Ruíz en +85kg.

Otros destacados resultados tuvieron los Sub-12: Valentina Alvarez Fuentes se quedó con el primer puesto en rama femenina, mientras que lo propio hizo Lautaro García en masculino, escoltado por Iker Quilaleo.

En Sub-17 categoría hasta 65kg., el podio fue netamente comodorense: Fue primero Samuel Solís (73kg. de arranque y 88kg. en envión), segundo puesto para Tiziano Ramos (65kg. en arranque y 95kg. en envión) y el podio lo completó Dago Jorquera (63kg. en arranque y 83kg. en envión).

En Sub-20 Pablo Tahir (Cat. 60kg.) logró la medalla de oro en el Provincial al marcar 104kg. en arranque y 123kg. en envión, en tanto que en Mayores la entrenadora y atleta Cinthia Cádiz (Cat. 49kg.) fue primer lugar con 50kg. de arranque y 65kg. en envión.

Completaron la delegación de Comodoro Gustavo Araneda, Bautista Manquecheo, Romina Fuentes, junto al juez Walter Solís.

Para los competitivos que no son Sub-15 (Evita) y no federados, este Provincial significó el cierre del año, mientras que los hermanos Ruiz y Orlando Hernández continúan preparándose para la instancia nacional Evita en Mar del Plata.

Por su parte, los federados Samuel Solís, Tiziano Ramos y Pablo Tahir cerrarán la temporada con el Campeonato Nacional FAP, del 22 al 28 de noviembre en Concordia (Entre Ríos). Allí, Ramos y Solís irán el podio en Sub-17 (ambos en 65kg.), mientras que Pablo Tahir buscará revalidar su título argentino conseguido el año pasado en Sub-20 (60kg.).