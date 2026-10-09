La Escuela Municipal viaja al último Torneo Provincial del año de pesas

Orlando Hernández, Mirko y Amarú Ruiz buscan en Rawson su clasificación a los Juegos Nacionales Evita de Mar del Plata, mientras que el resto competirá buscando seguir mejorando marcas.

Este sábado se celebrará en Rawson el último Torneo Provincial de pesas, válido como instancia clasificatoria a los Juegos Evita Nacionales que serán del 2 al 7 de noviembre en Mar del Plata.

La Escuela Municipal de levantamiento olímpico de pesas de Comodoro Rivadavia estará con toda su delegación, en principio porque los Sub-15 Orlando Hernández, Mirko Ruiz y Amarú Ruiz serán de la partida buscando su boleto a Mar del Plata, pero también competirán otras divisiones, con el apoyo de Comodoro Deportes.

Así lo explicó Cinthia Cádiz, referente municipal de la disciplina: “Principalmente es clasificatorio a los Juegos Nacionales Evita 2026, por lo que reunirá a las escuelas de Rawson, Río Pico, José de San Martín y Comodoro Rivadavia. También será un torneo oficial para el resto de las divisiones, por lo que será una jornada extensa de competencia, desde Sub-12 a Mayores”.

“Para los chicos que no son Evita ni federados es el último torneo del año, ya que finaliza el calendario para nosotros. Tal vez hagamos algún encuentro local, pero de nivel provincial oficial es el último”, agregó Cádiz.

El equipo comodorense entonces estará integrado por los Sub-15 que buscan clasificar a Mar del Plata: Orlando Hernández (70kg.), Mirko Ruiz (75kg.) y Amarú Ruiz (95kg.). El equipo competitivo se completa con los Sub-12 Valentina Alvarez Fuentes, Gustavo Araneda, Lautaro García e Iker Quilaleo, los Sub-17 Bautista Manquecheo y Dago Jorquera Flores y la absoluta Romina Fuentes.

También buscarán su mejor marca los federados, el Sub-20 Pablo Tahir (60kg.) y los Sub-17 Samuel Solís y Tiziano Ramos (ambos en 65kg.).

Cabe destacar que los tres federados se preparan fuertemente para el gran cierre de año, que será el Campeonato Nacional FAP, del 22 al 28 de noviembre en Concordia (Entre Ríos).

Cabe además recordar que Ramos fue medalla de bronce el año pasado en Sub-17, categoría en la cual Solís hará su primera incursión, viniendo de ser medalla de plata Sub-15 en 2025. Además, Pablo Tahir (19 años) es el actual campeón argentino Sub-20 en 60kg.