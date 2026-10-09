Ultimos cupos para la charla abierta de "Cachito" Vigil

El reconocido entrenador de hockey Sergio “Cachito” Vigil llegará a Comodoro Rivadavia para exponer una experiencia pensada para todas aquellas personas que buscan nuevas herramientas para enfrentar desafíos, liderar equipos, atravesar momentos difíciles y transformar las circunstancias en oportunidades.
Desde su extensa trayectoria como entrenador y formador, el director técnico propone una mirada que trasciende el deporte para hablar de algo que nos atraviesa a todos: la actitud con la que elegimos enfrentar lo que nos sucede.
Y se pregunta: ¿Qué hacemos cuando el contexto no es el que esperábamos?, ¿Cómo lideramos cuando las respuestas no aparecen?, ¿Cómo sostenemos un equipo cuando las dificultades crecen? y ¿Cómo logramos que una persona vuelva a creer en sí misma?
A partir de ese interrogatorio, Vigil compartirá experiencias y reflexiones sobre liderazgo, actitud, compromiso, confianza, resiliencia, motivación, trabajo en equipo y desarrollo personal.
Su mensaje está dirigido a deportistas, empresarios, dirigentes, docentes, profesionales, emprendedores, equipos de trabajo, jóvenes y a todas aquellas personas que entienden que liderar no significa solamente ocupar un lugar de conducción, sino inspirar, acompañar, asumir responsabilidades y generar posibilidades en los demás.
La charla, que se realizará en el Lucania Palazzo Hotel, propone detenerse, mirar el contexto desde otra perspectiva y descubrir que, aun cuando no podemos controlar todo lo que sucede a nuestro alrededor, sí podemos decidir desde dónde enfrentarlo.
El hockey fue el escenario desde el cual Cachito construyó una trayectoria extraordinaria y alcanzó algunos de los mayores logros del deporte argentino. Pero en esta oportunidad, esa experiencia será el punto de partida para hablar de algo mucho más amplio: las personas, los equipos, el liderazgo y la capacidad de transformar una realidad a través de la actitud.
UNA MIRADA QUE TRASCIENDE EL DEPORTE
Con un estilo cercano, profundo y movilizador, “Cachito” Vigil invita a reflexionar sobre cómo construimos nuestros propios caminos, cómo acompañamos a quienes tenemos cerca y qué hacemos frente a las dificultades. Porque muchas veces no podemos elegir el contexto, pero sí podemos elegir nuestra actitud.
INFORMACIÓN
- Lugar: Lucania Palazzo Hotel.
- Sábado 17 de octubre.
- Horario: 19:30hs.
- Apertura de puerta: 19:00hs.
- Valor de la entrada: $40.000
- Inscripción: https://cdmticket.ar/17-10-SERGIO-CACHITO-VIGIL/
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