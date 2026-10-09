Ultimos cupos para la charla abierta de "Cachito" Vigil

El sábado 17 de octubre, el ex entrenador de Las Leonas brindará una charla denominada “Cuando el contexto no ayuda, la actitud hace la diferencia”.

El reconocido entrenador de hockey Sergio “Cachito” Vigil llegará a Comodoro Rivadavia para exponer una experiencia pensada para todas aquellas personas que buscan nuevas herramientas para enfrentar desafíos, liderar equipos, atravesar momentos difíciles y transformar las circunstancias en oportunidades.

Desde su extensa trayectoria como entrenador y formador, el director técnico propone una mirada que trasciende el deporte para hablar de algo que nos atraviesa a todos: la actitud con la que elegimos enfrentar lo que nos sucede.

Y se pregunta: ¿Qué hacemos cuando el contexto no es el que esperábamos?, ¿Cómo lideramos cuando las respuestas no aparecen?, ¿Cómo sostenemos un equipo cuando las dificultades crecen? y ¿Cómo logramos que una persona vuelva a creer en sí misma?

A partir de ese interrogatorio, Vigil compartirá experiencias y reflexiones sobre liderazgo, actitud, compromiso, confianza, resiliencia, motivación, trabajo en equipo y desarrollo personal.

Su mensaje está dirigido a deportistas, empresarios, dirigentes, docentes, profesionales, emprendedores, equipos de trabajo, jóvenes y a todas aquellas personas que entienden que liderar no significa solamente ocupar un lugar de conducción, sino inspirar, acompañar, asumir responsabilidades y generar posibilidades en los demás.

La charla, que se realizará en el Lucania Palazzo Hotel, propone detenerse, mirar el contexto desde otra perspectiva y descubrir que, aun cuando no podemos controlar todo lo que sucede a nuestro alrededor, sí podemos decidir desde dónde enfrentarlo.

El hockey fue el escenario desde el cual Cachito construyó una trayectoria extraordinaria y alcanzó algunos de los mayores logros del deporte argentino. Pero en esta oportunidad, esa experiencia será el punto de partida para hablar de algo mucho más amplio: las personas, los equipos, el liderazgo y la capacidad de transformar una realidad a través de la actitud.

UNA MIRADA QUE TRASCIENDE EL DEPORTE

Con un estilo cercano, profundo y movilizador, “Cachito” Vigil invita a reflexionar sobre cómo construimos nuestros propios caminos, cómo acompañamos a quienes tenemos cerca y qué hacemos frente a las dificultades. Porque muchas veces no podemos elegir el contexto, pero sí podemos elegir nuestra actitud.

INFORMACIÓN

- Lugar: Lucania Palazzo Hotel.

- Sábado 17 de octubre.

- Horario: 19:30hs.

- Apertura de puerta: 19:00hs.

- Valor de la entrada: $40.000

- Inscripción: https://cdmticket.ar/17-10-SERGIO-CACHITO-VIGIL/

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