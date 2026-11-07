Pesas: podios comodorenses en los Juegos Nacionales Evita 2026

Los Sub-15 Orlando Hernández, Mirko y Amarú Ruiz, atletas de la Escuela Municipal, se destacaron con tres medallas de bronce.

El levantamiento olímpico de pesas tuvo su instancia final en Mar del Plata con representantes comodorenses en el equipo chubutense. Los atletas Orlando Hernández, Mirko Ruiz y Amarú Ruiz, miembros de la Escuela Municipal de Comodoro Rivadavia, se midieron en categoría Sub-15 ante otros exponentes del país y lograron una medalla de bronce cada uno.

Acompañados por la referente comodorense, la entrenadora Cinthia Cádiz, junto al profesor Nicolás Balcazar, los tres competidores pasaron la ronda preliminar el miércoles, clasificándose a las finales de este viernes, donde lograron los podios.

Orlando Hernández fue medalla de bronce en categoría hasta 65kg., y lo propio hizo Mirko Ruiz en categoría hasta 75kg., en tanto que Amarú Ruiz lo logró en la divisional +85kg. Además, los chubutenses Gabino Pernuzzi (60kg.) y Alma Mariqueo (+69kg.) lograron el cuarto puesto en sus divisionales.