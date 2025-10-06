Pablo Goyenechea fue el ganador del torneo de pesca deportiva de la Fiesta Provincial del Salmón Chinook organizada por la municipalidad de Piedra Buena.

Pescó un salmón de 30 kilos y ganó más de un millón de pesos

La 6ª edición del evento se realizó el fin de semana y es el centro de atención en el río Santa Cruz que este año concentró la participación de 120 competidores de toda la región patagónica.

Fue justamente un visitante quien ganó el premio mayor consistente en 1.200.000 pesos.

El pescador Pablo Goyenechea, identificado como el N° 61, residente en El Calafate, logró la captura más importante, con un ejemplar de casi 30 kilos (29.066 marcó el pesaje oficial)

Las autoridades municipales celebraron la concurrencia de pescadores de diferentes localidades de la Patagonia de Argentina y Chile, lo que ayuda a afianzar a esta localidad como centro de la actividad de pesca en río.

Fuente: Señal Calafate