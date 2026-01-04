Petersen continúa internado: estabilidad clínica, pero sin horizonte de alta

El reconocido chef permanece en el Hospital Alemán tras la grave descompensación sufrida en una excursión al volcán Lanín. El último parte médico confirma que su estado es estable, aunque los profesionales evitan adelantar plazos o pronósticos.

La evolución de Christian Petersen sigue bajo estricta vigilancia médica y con un escenario que, por ahora, no admite definiciones. El cocinero, de 56 años, continúa internado en el Hospital Alemán luego de la descompensación severa que sufrió el pasado 12 de diciembre durante una excursión al volcán Lanín, en San Martín de los Andes, episodio que derivó en un traslado sanitario de urgencia a la Ciudad de Buenos Aires.

Según el último parte difundido en las últimas horas, Petersen se encuentra clínicamente estable y es monitoreado de manera permanente por un equipo multidisciplinario. La información, dada a conocer por el programa Tarde o temprano (El Trece), aporta algo de claridad sobre su presente, pero mantiene el hermetismo respecto del futuro inmediato: no se establecieron plazos de internación ni se trazó un camino concreto hacia el alta.

El cuadro que motivó su ingreso fue de extrema gravedad. La falla multiorgánica que padeció encendió la alarma tanto en el ámbito médico como en el entorno personal y profesional del chef, cuya situación generó una fuerte conmoción en el mundo gastronómico. Desde entonces, la familia optó por una comunicación medida, acompañando el proceso con cautela y sin exponer detalles innecesarios.

Desde el hospital reiteraron que el paciente continúa bajo observación constante, en línea con la complejidad del episodio atravesado. Los profesionales insisten en que la evolución es día a día y que cualquier proyección resulta prematura.

Mientras la estabilidad aparece como un dato alentador, la ausencia de certezas sostiene la expectativa y la preocupación. Petersen transita este tramo decisivo lejos de la escena pública, acompañado por sus afectos, en una recuperación que avanza con prudencia y sin anuncios anticipados.