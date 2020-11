Petroleros advierte la baja de equipos de Tecpetrol

Martin Haro es integrante de la comisión directiva del Sindicato Petrolero, y hoy describió el conflicto que se mantiene con la empresa Tecpetrol, desde el inicio de la pandemia. “Esto no es nuevo. Hubo una paralización de equipos por la pandemia, tuvimos notificaciones por parte de Tecpetrol de la baja de un perforador que es el equipo 307 de San Antonio y a su vez un workover”, comentó el dirigente.

También, durante este lapso, sostuvo que se abrió un expediente en el Ministerio de Trabajo de Nación “en conjunto con otras dos operadoras que también notificaron”.

“Por la gente nos encontramos con que Tecpetrol quiere avanzar con la baja de un equipo más excusando que el equipo baja a hacer una reparación que se hace cada dos años en los equipos de torre dejando toda la gente inhabilitada en el yacimiento”, explicó a La Petrolera Haro.

Desde el Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut, advirtieron que ante la baja de este equipo de la operadora son “notificados 80 compañeros y se suman 30 más si lo quieren bajar este equipo”.

Mientras desde la empresa, Haro comentó que “se excusan de que van a levantar el equipo cuando perforen. Cuando lo van a hacer; no sabemos, porque no hay un plan de inversión. No hay nada. Más cuando no nos dicen que van a hacer con la gente”.

En las próximas horas no se descartan medidas de fuerza.