Petroleros dieron detalles del robo cuando iban al yacimiento

Un violento asalto a mano armada sufrió un grupo de operarios petroleros en la madrugada de este viernes en Comodoro Rivadavia, cuando se dirigían al yacimiento. Tres delincuentes armados interceptaron la camioneta de la empresa DLS y tras amenazarlos y golpearlos, les robaron pertenencias personales, celulares, camperas y hasta la llave del vehículo.

“El hecho sucedió cerca de las seis de la mañana. Los trabajadores están fuera de peligro, pero pasaron un momento muy ingrato. Realmente anormal, fuera de lo cotidiano”, contó Rafael Román, delegado e integrante de la comisión directiva del Sindicato Petrolero.

Según detalló, “el turno había sido secuestrado y les robaron todas sus pertenencias en la zona de La Floresta. El vehículo apareció abandonado en la cancha del Club Oro Negro”.

Los delincuentes, que actuaron a cara descubierta, abordaron la camioneta cuando uno de los operarios descendía a buscar a un compañero. “Aparecen tres delincuentes armados, apuntan al chofer, lo hacen desplazarse al asiento del acompañante y suben. Después reducen a los demás compañeros que iban durmiendo en la chata”, relató Román.

Durante el trayecto, los asaltantes exigieron dinero y celulares. “Pensaban que los trabajadores tenían algo de valor. Como no encontraban todo, empezaron a golpearlos. A uno le pegaron con la culata del arma y le cortaron el cuero cabelludo. A los demás les dieron golpes de puño. Los amenazaban con frases como ‘los vamos a hacer boleta’”, denunció.

El momento más tenso se vivió cuando los delincuentes llevaron a los trabajadores a una zona oscura junto al Club Oro Negro, bajo el Cerro Chenque. “Amenazaban con matarlos porque faltaba encontrar un celular. Por suerte, al intentar maniobrar mal la camioneta, se les detuvo y no la pudieron volver a arrancar”, indicó el delegado sindical.

Una vez que los delincuentes huyeron con lo robado, los operarios lograron pedir auxilio. “Ahí nos empezaron a llamar y activamos todo: fuimos con los delegados, llamamos a la policía y se empezó a contener a la gente. Afortunadamente, aunque fue gravísimo, no pasó a mayores. Pero podría haber terminado mucho peor”, señaló Román en diálogo con Jornada Radio.

Según la información policial, horas antes del ataque ya se había observado en la misma zona a tres personas con actitud sospechosa. “Los vieron cerca de las tres de la mañana, pero como no llevaban nada encima, no se los pudo detener”, detalló.

La Fiscalía tomó intervención bajo la carátula de “secuestro con amenaza de arma de fuego y robo agravado”. Se realizaron las denuncias pertinentes en la Comisaría Séptima y los trabajadores participaron de reconocimientos para identificar a los agresores.

“Esto no puede quedar así. No se trata solo de trabajadores petroleros, es un problema de seguridad para toda la comunidad. Necesitamos garantías para que esto no vuelva a pasar. No sabemos si fue premeditado, si sabían que la camioneta paraba ahí todos los días, o si estaban fuera de sí por drogas o alcohol. Pero esto tiene que ser un límite”.