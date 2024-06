Petroleros exige un plan de contingencia para los trabajadores

Una vez finalizado el encuentro, el líder sindical informó acerca de los pasos a seguir ante las intensas nevadas que están castigando a la provincia de Chubut, especialmente a las áreas de los yacimientos hidrocarburíferos.

La reunión tuvo “carácter de urgente”, marco en el cual Jorge Ávila enfatizó que “tenemos que estar preparados ante este factor climático, que está golpeando muy fuerte en la provincia y sobre todo en los yacimientos”.

En tal sentido, expresó que “el primer problema que tenemos hoy es cuánta cantidad de equipos volverán a trabajar y en qué calidad van a volver. Lo que estamos pidiendo es que tengan las condiciones; que los que están lejos tengan comida; no puede ser que se queden sin agua”.

Añadió el sindicalista que “queremos saber cuáles van a ser las condiciones con que la gente va a quedar porque han puesto el hombro; muchos trabajadores han intentado llegar al lugar de trabajo y no han podido y no van a poder por varios días más”.

Por esta razón, Avila indicó que “hay que mirar que el invierno recién comienza, pero también sabiendo las dificultades que nos encontramos. Esto nos obliga a buscar coincidencias, donde en lo único que coincidimos con las empresas y las operadoras fue en que hay que poner el gas en funcionamiento para que puedan rápidamente mandarlo primero al yacimiento acondicionado, pero también mantener a toda la zona y que llegue a todos los lugares, encargarnos de eso”.

Avila insistió en que “tenemos que estar mejor preparados. Es un riesgo que uno también asume, fue algo que nos complicó a todos y ahora hay que buscar salida y no va a volver a pasar lo que está pasando hoy. No vamos a permitir que los yacimientos se encuentren nuevamente parados por no haber podido tener caminos en orden”.

Finalmente, sostuvo que “estuvimos hablando del tema maquinaria; de que hay que preparar gente para el futuro, para hacer cambios. No puede ser que el trabajador no tenga relevo en lugares de máquinas viales, de infraestructura pesada. Y también pedirle a la provincia que sea la principal responsable en que cuando se trate de reparar los caminos, por lo menos las rutas principales, estén libres y no nos encontremos con problemas; prácticamente no podíamos subir ni bajar”.