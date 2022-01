Petroleros pedirá en paritarias laeinserción de 1.500 trabajadores

El secretario general del Sindicato de Petroleros Privados de Chubut, Jorge Avila, realizó un balance de la actividad y consideró que las inversiones anunciadas en el sector tienen que significar trabajo en la región.

Tal como informó El Patagónico, los gremios petroleros de todo el país solicitaron a las cámaras empresariales adelantar la negociación paritaria para pedir una serie de cuestiones que tiene que ver con la actividad hidrocarburífera: el adelantamiento de la cuota del 35% de mayo para marzo, que se levanten más equipos de torre para terminar con los más de 1.500 trabajadores sobrantes y que las inversiones impliquen más puestos laborales. Son varios frentes que se tocarán el 25 de enero, pero los gremios advirtieron que no darán un paso atrás.

En diálogo con este diario, el dirigente gremial manifestó: “la inflación se está comiendo el salario de los trabajadores” y resaltó su preocupación por el personal que está en sus casas.

“Nosotros traemos una problemática que tiene que ver con el sobrante de gente en los yacimientos, que están cobrando 8 horas de trabajo más una vianda. Su salario no está sirviendo para subsistir en la provincia del Chubut. Hoy un empleado petrolero está cobrando con 8 horas y una vianda menos que un personal municipal o provincial”, subrayó y advirtió: “esto lo debemos arreglar urgentemente. No podemos dejar que esto siga así”.

Asimismo, Avila dimensionó que la inflación tiene efectos directos en los planes médicos, la obra social y los medicamentos.

INVERSION Y TRABAJO

El titular de petroleros convencionales cuestionó los anuncios de determinadas compañías que no siempre se ven reflejadas en más puestos laborales y detalló que la reunión del 25 de enero significará reunir dos demandas en una sola. “Nosotros no podemos permitir que la inversión venga y no se generen puestos de trabajo. Las empresas cuando los toman, los mandan al banco y les abre una cuenta que, después, es impagable y lo único que le queda a un trabajador cuando baja la actividad es arreglar e irse. Hoy en día, esos trabajadores no tienen plata para comprar el diario porque en un año y medio se comieron la indemnización. Esa gente que sobra más lo que ya tenemos, si no los sacamos a la actividad, indudablemente va a haber un conflicto”, advirtió.

“No tenemos otra medida que ir al conflicto porque venimos aguantando esta situación hace dos años. Le permitimos que paren todo, le permitimos cobrar con el 223 bis, le permitimos todo para que la cuenca reaccione y volvamos a trabajar, pero todo tiene un límite. Nosotros no podemos quedarnos con más desocupados”, destacó el titular del Sindicato de Petroleros Privados de Chubut.