Petroleros santacruceños también repudian método de retiro de YPF

El secretario general del Sindicato Petrolero, Gas Privado y Energías Renovables de Santa Cruz, Rafael Güenchenén, confirmó que la entidad gremial se encuentra en estado de alerta y movilización y no descarta un paro general por la manera “desordenada” en que YPF ha comenzado a retirarse de los yacimientos de esta provincia, dejando atrás un pasivo ambiental del que evidentemente no piensa hacerse cargo.

El dirigente cuestionó severamente a la actual conducción de la estatal petrolera ya que “le falta el respeto a todos los habitantes de una provincia que fue su principal proveedora durante muchos años y le ha dado todo en su historia”, añadiendo que “no me cabe duda que va camino a una privatización”.

“Si veníamos diciendo que las gestiones de YPF anteriores fueron malísimas, tenemos que decir que la actual es desastrosa porque no quiere invertir un solo peso más en Santa Cruz”, puntualizó, denunciando además que “está paralizando los equipos perforadores, con la excusa que no hay locaciones y a esto no lo vamos a permitir”.

Vale señalar en este punto que, luego de conocerse la salida de YPF de la provincia, devolviendo las áreas maduras concesionadas, Güenchén había solicitado que la transición se realice de forma ordenada, garantizando los puestos de trabajo y asegurando la continuidad de las operaciones para mantener la producción.

“Pero YPF no solo no viene cumpliendo con los planes de inversión que anunciara oportunamente sino que además pretende irse de forma desordenada. Es por ello que nuestro gremio se declara en alerta y movilización, previendo convocar un plenario de Delegados de todos los servicios de YPF para diagramar un plan de lucha y definir las acciones a tomar”, advirtió.

Sostuvo además que desde que Guillermo Marín asumió la presidencia de YPF hace menos de cien días, paulatinamente se fueron paralizando los equipos de torre “siempre con la excusas de falta de locaciones o cualquier pretexto para golpear a Santa Cruz”. “YPF tiene una deuda histórica con la provincia de la que siempre se aprovechó y ahora, como ve más rentables otros yacimientos como Vaca Muerta (en Neuquén), la quiere abandonar Santa Cruz de manera muy desprolija y dejando un gran pasivo ambiental”, precisó.