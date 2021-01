Petrominera busca ampliar en 2021 su presencia territorial

Desde el Directorio de Petrominera, Héctor Millar, trazó un balance de lo realizado por la empresa provincial durante este año tan particular y marcó algunos de los objetivos fijados para 2021. Valoró la integridad con la cual se hizo frente a un 2020 sumamente complejo y renovó el compromiso asumido para con la Provincia y los chubutenses de seguir creciendo unidos, generando oportunidades de desarrollo y trabajo, para llegar a más lugares en Chubut, a través de la ampliación de la red de estaciones de servicio, de la distribución de gas envasado y de incursionar en proyectos de biomasa.

“Vamos a fortalecer muchísimo el vínculo con el interior de la provincia, que es donde más nos necesitan, reforzando la presencia de Petrominera en los lugares donde no hay otro privado porque el mercado no es tentador. En 2021, además de ampliar la red de estaciones de servicio, vamos a trabajar fuertemente para asegurar el suministro y regular el precio del gas envasado en Comodoro e incrementar la capacidad de fabricación de pellets como alternativa para los hogares que no tienen acceso al gas natural”, remarcó Héctor Millar, quien desde 2019 venía desempeñándose como director y en diciembre asumió la Presidencia de la empresa de energía de Chubut, en reemplazo de Javier Touriñan.

Millar agradeció al gobernador Mariano Arcioni y al secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas, Jorge Loma Ávila, por la responsabilidad de conducir los destinos de Petrominera. Destacó también el acompañamiento del intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque, y de la Legislatura.

Señaló el rigor de transitar “un año que tanto ha golpeado, no sólo a la industria petrolera, sino a todo el país y el mundo, diezmando familias y trabajo”.

Para la industria, “ha sido un impacto importante, a raíz de la paralización de la actividad por el precio del crudo, primero, y a posterior por la pandemia que ha afectado fuertemente el consumo de combustible”. Asimismo, manifestó la posibilidad que tuvo la Cuenca de haber puesto en funcionamiento gran cantidad de trabajadores e hizo hincapié en la necesidad de poder desarrollar proyectos que hagan atractiva la recuperación secundaria y terciaria.

“Es un desafío fundamental a corto plazo, para que muchos puedan retomar su actividad en el campo y generar recursos económicos para la provincia y los municipios”, expresó. Remarcó el acompañamiento de las operadoras y el compromiso de redundar en mayores esfuerzos para “poner a la provincia en marcha, lo que brindaría mayor tranquilidad a muchos hogares”.

“Debemos trabajar fuertemente junto al gobernador, intendentes y jefes comunales, para seguir reforzando nuestro vínculo con el interior, que es donde Petrominera tiene mayor presencia, y desde la empresa continuar desarrollando todas las posibilidades como lo viene haciendo con las estaciones de servicio, la provisión de gas envasado a través de YPF GAS y la fabricación de pellets”, enumeró Millar.

PROYECTOS PARA 2021

Mientras, el gerente general, José Luis Esperón, brindó detalles de los proyectos a desarrollar a lo largo del nuevo año, resaltando la necesidad imperiosa de cumplir con la expansión territorial de la empresa para llegar a más lugares.

Señaló: “nuestra obligación tras una crisis económica a nivel mundial como fue la que produjo la pandemia, es lograr un equilibrio sostenido que nos permita cumplir los compromisos asumidos. Y para eso – agregó- es fundamental el apoyo de toda nuestra gente”.

Esperón indicó que es clave ampliar la red de estaciones, “ello acorde con la fluctuación económica de la Provincia, la Nación y la economía global”.

En tal sentido, se prevé la terminación de la estación PetroChubut de Ricardo Rojas para fines de marzo y el inicio de la estación de Río Senguer sobre mediados de abril, así como la reforma de la estación de Uzcudum, que hoy en día está operada por un tercero.

Dentro de los objetivos para el tercer trimestre 2021 se encuentra también la obra de los Servicompras de las estaciones de Gualjaina y Corcovado.

Se busca avanzar con la construcción de plantas de abastecimiento de gas envasado, tanto en Comodoro Rivadavia como en la zona del Valle, para un adecuado reabastecimiento a la red de estaciones de YPF, servicio que se inició este año en el marco del acuerdo celebrado entre la operadora YPF S.A. y la empresa YPF GAS S.A.

Esperón afirmó que además “está el compromiso de ampliar los puntos de venta de gas envasado, tal como se viene haciendo hace ya dos años, permitiendo a esa actividad de la empresa un sostenido crecimiento en el sector”.

Como otro objetivo estratégico de Petrominera, está la ampliación de la capacidad productiva de la planta de elaboración de pellets de El Triana y el estudio de factibilidad y puesta en marcha de la Planta de Biomasa de Trevelin.