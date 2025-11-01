El “Verdolaga” venció a Náutico 62 a 34 por una nueva fecha del torneo Clausura de básquet. En U-11, fue triunfo de Gimnasia.

Petroquímica ganó en Rada Tilly y se afirma en Primera Mujeres

Petroquímica obtuvo este viernes por la noche un claro triunfo de visitante frente a Náutico Rada Tilly a quien le ganó por 62-34 y de ese modo, se mantiene invicto y único líder del torneo Clausura 2025 de básquet de Primera división de la rama femenina.

El partido, que se jugó en cancha de Náutico, tuvo el arbitraje de Leandro Aguirre, Guillermo Fernández y Marcia Carrizo, y los parciales por cuarto de juego fueron los siguientes: 5-19, 12-24 y 25-40.

En el “Verdolaga”, las destacadas fueron la pívot Agostina Mercado, goleadora del juego con 18 puntos, 9 rebotes y 2 recuperos.

Por su parte, Claribel Reynoso Jiménez -también pívot- aportó 9 tantos y bajó 17 rebotes, mientras que la alera Candela Vidal, también anotó 9 unidades, con 5 rebotes, 2 asistencias, 5 recuperos y una tapa.

Por el lado del “Aurinegro”, Pilar Demida Araujo con 8 tantos fue su máxima anotadora, aportando además 8 rebotes, 3 recuperos y 2 tapas. Y luego la siguió Bianca Lorelli con 7 tantos.

De ese modo, Petroquímica se afirma en la cima con tres triunfos e igual número de presentaciones, y luego se ubican La Fede y Náutico, Gimnasia y Escuela Municipal Pueyrredón.

Antes del partido de Mayores, se jugó un encuentro de la categoría U-11 también en mujeres, con victoria de Gimnasia ante Náutico “Amarillo” por 61-41.

……………….

Panorama

VIERNES 31

En Náutico Rada Tilly

- Náutico Rada Tilly “Amarillo” 41 / Gimnasia y Esgrima 61 (U-11 Femenino).

- Náutico Rada Tilly 34 / Petroquímica 62 (Primera Femenino).

……………….

Síntesis

Náutico Rada Tilly 34 / Petroquímica 62

Náutico (5+7+13+9): Ariana Benítez 0, Analía Díaz 2, Roxana Barría 0, Pilar Demida Araujo 8 y Lucía Leguizamón 6 (fi); Olivia Groshaus 6, Catalina Blanco 6, Bianca Lorelli 7, Thiara Barrientos 0, Renata López 5 y Lucía Almada 0. DT: Germán Sosa.

Petroquímica (19+5+16+22): Sofía Mugica 3, María Carrizo 4, Candela Vidal 9, Valentina Barrionuevo 2 y Agostina Mercado 18 (fi); Claribel Reynoso Jiménez 9, Paula Mugica 8, Luana Calfunao 6, Guadalupe Morel 1, Celena Lara 0, Katherina Rodríguez 2 y Martina Mercado 0. DT: Juan Carlos Morel.

Parciales: 5-19, 12-24 y 25-40.

Arbitros: Leandro Aguirre, Guillermo Fernández y Marcia Carrizo.

Cancha: Náutico Rada Tilly.