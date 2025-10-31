San Lorenzo le ganó a Riestra con un golazo de Alexis Cuello

El “Ciclón” se impuso de local 1-0 en el partido que abrió la 14ª fecha del torneo Clausura de la Liga Profesional.

San Lorenzo le ganó este viernes de local por 1-0 a Deportivo Riestra en el partido que abrió la 14ª fecha del torneo Clausura de la Liga Profesional de fútbol.

El encuentro, que se jugó en el estadio Pedro Bidegain del barrio porteño de Boedo, con el arbitraje de Pablo Echavarría y el único tanto fue marcado por Alexis Cuello.

La primera llegada del partido fue para el local, a los 20 minutos del primer tiempo, con un pase filtrado que dejó mano a mano a Cuello, quien superó al arquero Ignacio Arce pero la pelota le quedó alta y su cabezazo se fue desviado por encima del travesaño.

Nueve minutos después, Facundo Gulli avanzó desde la derecha hacia el medio y sacó un zurdazo rasante al primer palo, tapado por Arce.

Riestra tuvo su primer ataque claro a los 37 minutos, cuando Jonatan Goitía remató un tiro libre frontal a centímetros del área, con un disparo bajo que Orlando Gill contuvo sobre su palo derecho, con una gran demostración de reflejos y fuerza de piernas.

Tres minutos después, una volea desde el costado derecho del área de Jonathan Herrera volvió a chocar contra la humanidad de Gill, quien desvió el tiro sobre bajo sobre su poste derecho.

Ya en la segunda mitad, a los cuatro minutos, la primera situación de riesgo fue de la visita. Una jugada colectiva por derecha terminó en un remate de primera del delantero Jonathan Herrera dentro del área, que fue bloqueado a pocos metros del arco por Gastón Hernández.

A los cinco minutos del segundo tiempo, un contraataque por izquierda terminó en un centro al segundo palo, que Agustín Ladstatter bajó para Cuello, quien controló con el muslo, de espaldas al arco, y remató de chilena dentro del área chica, para el 1-0.

Si bien el equipo logró sumar un nuevo triunfo ante Atlético Tucumán en medio de la complicada crisis institucional, el mundo San Lorenzo no puede dejar de estar pendiente del pedido de quiebra elevado hace algunos días. Motivo por el cual ahora desde el club hicieron un anuncio importante y se dejó en claro qué pasará a futuro.

Con esa victoria, el “Ciclón” trepó al quinto puesto de la Zona “B” con 22 puntos, mientras que el “Malevo” se mantiene con 27 unidades, las mismas que Rosario Central.

En la próxima fecha, San Lorenzo visitará a Central en el partido que abrirá la 15ª jornada, mientras que Riestra, que lleva 27 partidos sin perder en su cancha, recibirá a Independiente de Avellaneda.