Petroquímica recibe a Náutico Rada Tilly en Primera Femenino

Será este lunes desde las 21:30 en el gimnasio Cemento Comodoro de Km 8 por la 9ª fecha del torneo Apertura de básquet.

La Asociación Comodoro Rivadavia de Básquet continuará este lunes con la disputa del torneo Apertura 2025 y en esta ocasión será por la rama femenina de Primera división.

En ese contexto, Petroquímica recibirá desde las 21:30 a Náutico Rada Tilly. El partido, que se jugará en el gimnasio Cemento Comodoro de Kilómetro 8, contará con el arbitraje de Leandro Aguirre, Facundo Iza y Rodrigo Alvarez.

La acción continuará este martes desde las 21 con el duelo entre Gimnasia y La Fede Deportiva, clásico femenino que se jugará en el Socios Fundadores. Los árbitros de ese encuentro serán Matías Carrizo, Guillermo Fernández y Micaela Moncalieri.

Mientras que el miércoles, la actividad tendrá lugar en el gimnasio de Náutico Rada Tilly, con el comienzo de los cuartos de final de la categoría Primera Masculino.

En primer lugar se medirán Escuela Mosconi de Caleta Olivia y La Fede, y a continuación se enfrentarán el dueño de casa Náutico y Comisión de Actividades Infantiles.

Programa

LUNES 11

En el gimnasio Cemento Comodoro – Km 8

21:30 Primera Femenino: Petroquímica vs Náutico Rada Tilly.

Arbitros: Leandro Aguirre, Facundo Iza y Rodrigo Alvarez.

MARTES 12

En el Socios Fundadores

21:00 Primera Femenino: Gimnasia y Esgrima vs La Fede Deportiva.

Arbitros: Matías Carrizo, Guillermo Fernández y Micaela Moncalieri.

MIERCOLES 13

En Náutico Rada Tilly – 4tos. de final

20:00 Primera Masculino: Escuela Mosconi (Caleta Olivia) vs La Fede Deportiva.

21:30 Primera Masculino: Náutico Rada Tilly vs Comisión Actividades Infantiles (*).

(*) Planilla oficial de la ACRB.