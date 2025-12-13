Petroquímica y Huracán empataron la primera final

Fue 1-1 en Kilómetro 8. Rodrigo Ledesma había abierto el marcador para el “Globo” y en el segundo tiempo, igualó Benjamín Pedrosa.

Petroquímica y Huracán empataron este sábado 1-1 en la final de ida correspondiente al torneo Zonal “A” del fútbol de Comodoro Rivadavia.

El partido, que se jugó en cancha del “Verdolaga”, tuvo el arbitraje de Gabriel Jarpa.

Rodrigo Ledesma, a los 7 minutos de juego, abrió el marcador para el “Globo”, resultado que se mantuvo hasta el cierre de los primeros 45’.

Sin embargo, en el segundo tiempo, Petroquímica llegó al tanto de la igualdad por intermedio de Benjamín Pedrosa.

De esa manera, el partido terminó 1-1 y todo se definirá cuando la próxima semana se dispute la final de vuelta, en el Estadio “César Muñoz”. La serie está abierta y todo se definirá cuando se juegue la revancha, que también irá sin la asistencia de público visitante.