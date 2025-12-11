El “Azzurro” se impuso 4-1 ante Argentinos Diadema en el partido que cerró la décima y última fecha de la etapa inicial.

La CAI terminó el Zonal "A" con una goleada

La Comisión de Actividades Infantiles goleó este miércoles por 4-1 a Argentinos Diadema, en el partido que cerró la 10ª y última fecha de la etapa inicial del torneo Zonal “A” del fútbol de Comodoro Rivadavia.

El que comenzó ganando fue el conjunto de Kilómetro 27 por un gol marcado por Marcos Rilo -ex CAI- cuando se jugaban solo 2 minutos de partido.

Sin embargo, el elenco dirigido por la dupla Nicolás Segura-Andrés Silvera, reaccionó y a los 25’ llegó al empate por intermedio de Lucas Palma.

El propio Palma puso en ventaja el cuadro “azzurro” a los 39’, y de esa manera, la CAI se iba a los vestuarios arriba en el marcador.

En el segundo tiempo, la CAI llegó al tercero a través de Luca Miroglio (13’), mientras que seis minutos más tarde, Jhonatan Angulo puso las cosas 4-1 en cancha de Argentinos Diadema.

De esa manera, la CAI, que este fin de semana jugará ante Jorge Newbery por la tercera ronda del Torneo Regional Federal Amateur, finalizó en la segunda posición del Grupo “B”, que había ganado con anticipación Huracán.

Diadema, mientras tanto, terminó tercero en la misma zona.

tablita (2)

Panorama de la 10ª fecha

MIERCOLES 3

- Florentino Ameghino 1 / USMA 2.

SABADO 6

- Huracán 2 / Próspero Palazzo 0.

DOMINGO 7

- Deportivo Sarmiento 1 / Laprida 0.

LUNES 8

- Tiro Federal 0 / Petroquímica 4.

- Jorge Newbery 1 / General Saavedra 0.

MIERCOLES 10

- CAI 4 / Argentinos Diadema 1.