Petroquímica y Huracán juegan la primera final del torneo Zonal "A"

Petroquímica recibirá este domingo a Huracán por la final de ida del torneo Zonal “A”, que organiza la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia.

El partido, que se jugará en cancha del “Verdolaga”, dará comienzo a las 15 y tendrá como árbitro principal a Gabriel Jarpa, quien estará acompañado por Diego Schooff y Sergio Corbalán.

Por un lado estará Petroquímica ganador del Grupo “A” de la etapa inicial con 25 puntos, producto de 8 victorias, un empate y una derrota.

El equipo de Kilómetro 8 marcó 26 goles y le anotaron solo 10, con una diferencia de +16.

“Petro” recién en la última fecha selló su pasaje para jugar la final por el campeonato y lo logró goleando a Tiro Federa, quien en la próxima temporada jugará en la B, por 4-0.

Distinto es el panorama de Huracán, que clasificó con anticipación para la final y llega invicto a esta instancia con 26 puntos reunidos, producto de ocho triunfos y dos empates. Marcó 22 tantos y le anotaron 6, también con una diferencia de +16.

La revancha, mientras tanto, se jugará una semana después, también sin la presencia de público visitante y podría ser en el Estadio Municipal de Km 3.