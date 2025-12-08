Se impuso 4-0 a Tiro Federal y así estará en la definición del Zonal “A”. Jorge Newbery venció a General Saavedra 1-0, pero no le alcanzó.

Petroquímica goleó y será el rival de Huracán en la final

Petroquímica se convirtió este lunes en el rival del invicto Huracán en la final del torneo Zonal “A” del fútbol de Comodoro Rivadavia, al golear de visitante 4-0 a Tiro Federal por la 10ª y última fecha de la etapa inicial.

El partido, que se jugó en cancha de Tiro, fue controlado por Diego Schooff, y con ese resultado, el “Verdolaga” se adueñó de la Zona “A” y se quedó con el segundo pasaje para la gran final por el campeonato.

Petroquímica se fue de barrio Cemento con los tres puntos por los goles que marcaron Manuel Mortada, Santiago Olmos, Benjamín Herrera y Mateo Loncón.

Por su parte, el invicto Jorge Newbery, quien era el otro equipo que tenía chances de ser finalista, le ganó de local a General Saavedra por 1-0, pero no le alcanzó.

El único gol del partido, que se jugó en La Madriguera y tuvo el arbitraje de Sergio Corbalán, fue obra de Gabriel Gallardo en la primera etapa.

De esa manera, el “Lobo”, que prácticamente dejó sus chances en el empate 2-2 ante Laprida, terminó en el segundo puesto de la misma zona.

La última fecha se completará este miércoles con el duelo entre Comisión de Actividades Infantiles y Argentinos Diadema, con terna arbitral, cancha y horario a confirmar.

La jornada se inició el último miércoles con la victoria de Unión San Martín Azcuénaga por 2-1 ante Florentino Ameghino -el otro equipo que perdió la categoría- y continuó luego el sábado con el triunfo de Huracán ante Próspero Palazzo por 2-0, victoria que le permitió al “Globo” terminar invicto la etapa inicial. Y continuó el domingo con el triunfo de local por 1-0 del Deportivo Sarmiento sobre Laprida.

…………………

Panorama de la 10ª fecha

SABADO 6

- Huracán 2 / Próspero Palazzo 0.

DOMINGO 7

- Deportivo Sarmiento 1 / Laprida 0.

LUNES 8

- Tiro Federal 0 / Petroquímica 4.

- Jorge Newbery 1 / General Saavedra 0.

MIERCOLES 10 (a confimar)

- CAI vs Argentinos Diadema.

JUGADO EL MIERCOLES 3

- Florentino Ameghino 1 / USMA 2.

Foto: Diego Juby.