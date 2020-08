Piden la captura internacional de Mauricio Macri

El viaje de Mauricio Macri a Francia sorprendió a todo el mundo. Se fue junto a su familia este mediodía en medio de investigaciones judiciales que lo tienen como protagonista. Si bien no hay ningún impedimento para su partida, el vuelo generó malestar y el diputado nacional Rodolfo Tailhade pidió su captura internacional, "como a cualquier criminal".

"Todo indica que #SeFuga. La única manera de volver al país es en un vuelo privado, y este ratón no va a poner 300 mil dólares para eso. Es generoso sólo con el dinero público. Que se despierten los jueces y requieran su captura internacional a Interpol como a cualquier criminal", aseguró en su cuenta de Twitter.

Macri viajó en un vuelo de línea, el AF 229, que partió desde Ezeiza con rumbo a París en plena cuarentena por la pandemia del coronavirus. Se estima que ese destino se convertirá una escala para llegar a Suiza. En Francia deberá aislarse por 14 días y someterse a un test PCR, si es que no lo realizó antes de huir de la Argentina.

El expresidente voló poco después de cumplir con la cuarentena obligatoria producto de su misterioso viaje a Paraguay del 14 de julio. El hombre PRO es protagonistas de causas que investigan el negociado familiar con el Correo Argentino, los parques eólicos y peajes, además del espionaje ilegal perpetrado durante su gestión por medio de la Agencia Federal de Inteligencia.

La jueza María Servini rechazó el pedido de la defensa del ex presidente de la Nación que había solicitado que no se perite su teléfono en el marco de la causa por el hostigamiento al Grupo Indalo. La magistrada, según pública El Destape, sostuvo que el estudio del teléfono no compromete las garantías constitucionales.