El nombre del abogado había sonado como alternativa para representar a dos de los rugbiers que recibieron 15 años de prisión. ¿Por qué aún no llegó a un acuerdo con la familia de los condenados?

Pierri explicó por qué no defenderá a Blas Cinalli y Ayrton Viollaz

En las últimas semanas había circulado el rumor sobre un posible cambio de abogado para Blas Cinalli y Ayrton Viollaz, dos de los rugbiers condenados a 15 años de prisión por el asesinato de Fernando Báez Sosa. El nombre que surgió fue el de Miguel Ángel Pierri, quien después de algunas idas y vueltas, no terminó llegando a un acuerdo para defender a los jóvenes.

Mucho se especuló sobre los honorarios que cobraría el letrado por asumir la defensa para la apelación de alguno de los jóvenes. A fines de enero, en una nota de Forbes Argentina, se informó que la cifra del abogado penalista rondaría los “200 mil dólares para defenderlo de punta a punta”, pero en ese caso era desde el inicio del juicio hasta la apelación en la Corte Suprema de la Nación.

Perfil se contactó con Pierri para consultarle sobre el tema. "Aún no arregle y la verdad es muy poco plazo que queda para trabajar", explicó el letrado haciendo referencia a que en pocos días vence el período para presentar la apelación del fallo del Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de Dolores ante la Cámara de Casación bonaerense.

No obstante, no cerró la puerta a asumir la defensa de los dos condenados: "Igual me siguen hablando", confirmó.

Al ser preguntado sobre los motivos por los que todavía no fue confirmado como representante de Cinalli y Viollaz, el letrado respondió a las especulaciones: "El tema de fondo es el económico".

Respecto a cómo continuarán los dos jóvenes frente a la Justicia, Pierri sentenció: "Seguramente seguirá el doctor (Hugo) Tomei [a cargo de la defensa] o alguno de los colegas que ofrecieron sus servicios a cambio de prensa".

Días atrás, en diálogo con Crónica, Pierri se mostró convencido de poder lograr reducir la sentencia. “Creo que le puedo bajar la condena”, dijo, al tiempo que consideró que los jóvenes “están mal condenados” y que “hay errores técnicos en la sentencia”.

Al igual que Cinalli y Viollaz, Lucas Pertossi es el otro joven que recibió 15 años de prisión, mientras que Máximo Thomsen, Ciro y Luciano Pertossi, Enzo Comelli y Matías Benicelli fueron condenados a prisión perpetua por el asesinato de Báez Sosa, ocurrido el 18 de enero de 2020 a la salida del boliche Le Brique en Villa Gesell.

La semana pasada, Pierri había aclarado que el caso de Cinalli y Viollaz, consideraba, “tiene que ser planteado de otra manera porque por ser primarios le dieron la máxima del delito de partícipe secundario”, y manifestó: “Pero estoy convencido que la Casación Penal les va a bajar la pena”.