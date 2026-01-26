Platense le ganó a Instituto 2-1

Fue en el partido que este lunes puso en marcha la segunda fecha del torneo Apertura de fútbol.

Platense logró este lunes, en medio de un intenso calor, su primer triunfo en el torneo Apertura de fútbol al derrotar de local 2-1 a Instituto de Córdoba, en el partido que abrió la segunda fecha del certamen de la Liga Profesional.

El encuentro de la Zona “A”, que se jugó en el estadio Ciudad de Vicente López, tuvo el arbitraje de Bruno Amiconi. Franco Zapiola y Tomás Nasif marcaron los goles del “Calamar”, mientras que Alex Luna anotó el tanto de la “Gloria”.

El primer tiempo fue parejo, con dos equipos que no se sacaron ventajas desde el juego y en el que no hubo un claro dominador.

La visita, que se mostró sin claras ideas futbolísticas, casi se pone en ventaja tras una falla del defensor “calamar” Eugenio Raggio, quien intentó rechazar la pelota hacia la mitad de la cancha, pero casi se mete en su propio arco. El arquero Matías Borgogno reaccionó rápido y sacó la pelota sobre la línea.

El “Calamar”, al que le faltó armado de juego y poderío ofensivo, logró abrir el marcador tras un grosero error del arquero Manuel Roffo, quien rechazó de cabeza la pelota afuera del área y le cayó servida a Franco Zapiola que tuvo que empujarla a la red en un arco sin resistencia a los 29 minutos de la primera etapa.

A los 17 minutos del segundo tiempo, un buen pase filtrado dejó mano a mano a Jara, por el costado derecho del área, que remató bajo y cruzado pero no pudo con Borgogno, de gran tapada sobre su palo derecho.

En su segundo intento de peligro, a los 28 minutos, Instituto alcanzó el empate. Fue mediante un buen desborde por derecha de Luca Rafaelli, que metió un centro buscapié para que Luna cruce su disparo y ponga el 1-1.

Solo pasaron dos minutos y el local volvió a ponerse en ventaja, con un buen centro desde la izquierda de Gauto que habilitó al delantero Tomás Nasif, que ajustó su cabezazo contra el palo más cercano para el 2-1.

En 36 minutos, Manuel Tucker sacó un remate potente desde el borde del área, que Roffo desvió sobre su poste izquierdo, a media altura.

En la próxima fecha, Platense visitará a Talleres de Córdoba -el sábado a las 22-, mientras que Instituto de Córdoba cerrará la fecha el lunes 3 desde las 21:15 como local ante Lanús.

Programa de la 2ª fecha

LUNES 26

- Platense 2 / Instituto 1.

MARTES 27

- 17:45 Vélez Sarsfield vs Talleres.

- 20:00 Huracán vs Independiente Rivadavia.

- 22:15 Newell’s vs Independiente.

- 22:15 Atlético Tucumán vs Central Córdoba.

MIERCOLES 28

- 17:00 Aldosivi vs Barracas Central.

- 19:00 Racing vs Rosario Central.

- 20:00 River Plarte vs Gimnasia.

- 22:15 Estudiantes vs Boca Juniors.

JUEVES 29

- 17:00 Deportivo Riestra vs Defensa y Justicia.

- 19:15 Belgrano vs Tigre.

- 19:15 Lanús vs Unión.

- 21:30 Sarmiento vs Banfield.

- 21:30 Estudiantes (RC) vs Argentinos Juniors.