River debutó con una victoria en el Apertura

River Plate debutó este sábado con un triunfo por 1-0 como visitante frente a Barracas Central en el torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol.

El partido, correspondiente a la Zona “B”, se jugó en el estadio Claudio “Chiqui” Tapia, con el arbitraje de Nicolás Ramírez.

El gol del encuentro, jugado con más de 30 grados de temperatura, lo marcó -de cabeza- el defensor Gonzalo Montiel, luego de un gran tiro libre efectuado por el colombiano Juan Fernando Quintero.

El “Millonario” comenzó mucho mejor que Barracas Central, con buenas intervenciones individuales en el mediocampo y asociaciones por ambos costados. Por la derecha, y tras una gran maniobra colectiva, Sebastián Driussi tocó en la puerta del área para el zurdazo frontal de Aníbal Moreno, que tuvo la respuesta de Marcelo Miño.

Luego, por izquierda, River tuvo una chance clarísima: Driussi habilitó a Tomás Galván y el juvenil asistió a Fausto Vera, pero el remate del mediocampista dio en una mano de Gastón Campi, aunque el árbitro Nicolás Ramírez no consideró penal. Las últimas dos del primer tiempo fueron un buen centro de Facundo Colidio que Driussi no llegó a conectar y una volea del 9, que forzó la respuesta del arquero local.

El complemento comenzó de la misma manera, con un River protagonista y buscando abrir el marcador. Luego de un par de intentos de “Juanfer” Quintero, Galván se animó desde fuera del área y sacó un derechazo que pasó cerca. Sobre los 14 minutos, y tras un gran centro del 10 riverplatense, Gonzalo Montiel metió el cabezazo goleador para el 1-0.

El equipo de Gallardo fue por más y estuvo muy cerca de ampliar la diferencia con un remate alto de Giuliano Galoppo y un mano a mano del comodorense Ian Subiabre. Barracas Central casi llega al empate con una jugada individual de Enzo Taborda y, en la contra, Miño le sacó un golazo a Driussi. En el final, Maximiliano Salas no pudo darle puntería a un zurdazo en la puerta del área chica para decorar lo que fue la primera victoria del “Millonario”.

En la próxima fecha, River recibirá a Gimnasia de La Plata -miércoles a las 20-, mientras que Barracas Central, visitará a Aldosivi de Mar del Plata, el mismo día, pero a partir de las 17.