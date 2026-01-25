Boca debutó con un triunfo en el Apertura

Con gol de Lautaro Di Lollo le ganó 1-0 al Deportivo Riestra en La Bombonera.

Boca Juniors, con mucho sufrimiento, debutó este domingo con una victoria por 1-0 ante el Deportivo Riestra por la Zona “A” del torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.

El partido, que se jugó en La Bombonera, tuvo el arbitraje de Sebastián Zunino, y el único gol del encuentro corrió por cuenta del defensor Lautaro Di Lollo en la segunda etapa.

El conjunto de Claudio Úbeda generó diversas chances claras de gol, pero las imprecisiones en las definiciones derivaron en una frustrante igualdad en su propia cancha, frente a los ojos de todos sus hinchas.

Por otra parte, el “Malevo” realizó un prolijo trabajo en el aspecto defensivo y contuvo a las distintas lineas de ataque de su contrincante, las cuales posee una clara superioridad individual, pero fallaron en la cuestión colectiva.

Para el segundo tiempo el trámite del partido no cambió. Fue todo de Boca, que no cedió la pelota para nada, sin embargo y a diferencia de los primeros 45 minutos, no generó muchas chances de gol, le costó mucho romper el muro defensivo que plantó Deportivo Riestra.

Lo más cerca que estuvo el local fue mediante un tiro de esquina, el cual finalizó en gol de Exequiel Zeballos, sin embargo previo al toque del “Changuito” hubo una mano de Lucas Janson y el tanto fue anulado.

El equipo de Claudio Ubeda no encontraba la forma de entrar y vulnerar el arco de Arce, sin embargo volvió a usar su mejor arma, la pelota parada, para lograr romper el cero a pocos minutos del final.

Tras un tiro libre cerca del córner, Leandro Paredes mandó un buen centro al área y anticipando a su marca, Lautaro Di Lollo remató de cabeza venciendo a Arce, poniendo el 1-0 y provocando la explosión de la hinchada “xeneize”.

Luego del gol de Di Lollo, Riestra despertó y adelantó sus líneas y casi que mandó a todos sus jugadores a campo de Boca, sin embargo la defensa del local estuvo bien ordenada y casi que no le llegaron a Agustín Marchesín. Finalmente fue victoria 1-0 del Xeneize, que debuta con triunfo en el Torneo Apertura.

En la próxima fecha, Boca, que en las próximas horas espera cerrar la concontratación del mediocampista Santiago Ascacíbar, visitará este miércoles desde las 22:15 a Estudiantes de La Plata, mientras que Riestra, recibirá el jueves a las 17 ante Defensa y Justicia.