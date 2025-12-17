Playas seguras: comenzó la temporada de guardavidas

La temporada se extenderá hasta el 15 de marzo y el servicio funcionará de lunes a viernes de 11 a 19 horas, y los fines de semana hasta las 20 horas.

Durante esta temporada, en Rada Tilly el operativo contará con ocho bases distribuidas a lo largo de la playa, a las que se sumará la nueva Base Central ubicada en la Bajada 15, lo que garantiza una cobertura integral de toda la extensión costera.

El jefe del Operativo de Guardavidas, Sergio Pizzi, informó que el equipo está conformado por 29 guardavidas que comenzaron a prestar servicio este fin de semana. El trabajo preventivo constituye la principal herramienta para evitar emergencias y se centra en el patrullaje permanente, la comunicación sobre el estado del mar, recomendaciones a los bañistas, el registro de nadadores y kayakistas, y advertencias en zonas de restingas, entre otras acciones.

Pizzi destacó la preparación integral que realiza el cuerpo de guardavidas antes del inicio de cada temporada, que incluye capacitaciones en RCP y uso de equipos de emergencia como el desfibrilador, caminatas de reconocimiento hacia el sector sur de la playa, en la zona de los pozones, reconocimiento de embarcaciones y móviles terrestres, además de entrenamientos físicos en mar, arena y pileta.

Asimismo, el jefe del operativo remarcó que la recomendación más importante para disfrutar del mar de manera segura es respetar el código de banderas y seguir siempre las indicaciones de los guardavidas. La bandera verde indica mar calmo; la amarilla señala que el estado del mar es dudoso y requiere mayor precaución; y la roja prohíbe el ingreso al agua.

Para las personas daltónicas, las banderas cuentan con numeración: 1 corresponde a verde, 2 a amarillo y 3 a rojo. Diariamente, los guardavidas evalúan el estado del mar, las derivas y el viento para determinar qué bandera corresponde izar.

Además del respeto al sistema de banderas, se recomienda ingresar al agua manteniéndose siempre a la altura de la cintura. En el caso de familias con niños, es fundamental la supervisión permanente, brindarles indicaciones de orientación y no dejarlos nunca solos. También se recuerda que no está permitido el ingreso con elementos inflables en días con viento del Oeste.

Entre otras medidas de seguridad, se solicita que los nadadores cuenten con traje de neoprene y boya de flotación, y respeten las indicaciones preventivas del personal de guardavidas.

Se invita a los nadadores a registrarse con el guardavidas de la base correspondiente o mediante el código QR disponible en la cartelería. También se recuerda que el servicio cuenta con una silla anfibia para personas con discapacidad, disponible para quienes la soliciten en las bases.

El operativo de guardavidas se extiende desde la Bajada 2 hasta la Bajada 28.

PARA ACTIVIDADES NAUTICAS

Cada verano se incrementa la cantidad de personas que practican actividades náuticas y recreativas en la playa, por lo que resulta fundamental recordar el ordenamiento de los espacios destinados a cada actividad, establecido mediante una ordenanza municipal sancionada en 2021.

La normativa delimita zonas específicas para la práctica de kitesurf, carrovelismo, pesca, navegación y otras actividades, con el fin de garantizar una convivencia segura entre todos los usuarios de la playa.

ESTACIONAMIENTO MEDIDO

Desde el lunes 15 de diciembre se encuentra en funcionamiento el Sistema de Estacionamiento Medido (SEM), que abarca las avenidas Armada República Argentina y Comandante Luis Piedrabuena, así como las calles transversales entre ambas. El sistema estará vigente hasta el 15 de marzo inclusive y funcionará todos los días de 13 a 20 horas. Las tarifas establecidas son: 2000 pesos la hora, 8000 pesos por día y 160.000 pesos por 30 días.

El estacionamiento puede abonarse a través de la aplicación del SEM, que permite realizar el pago desde la web, a través de la aplicación o de manera presencial en el tráiler de Coordinación del SEM ubicado en la Bajada 10 de la playa. Las tarifas para residentes cuentan con un descuento del 50%.

La aplicación está disponible de forma gratuita para dispositivos Android (SEM Rada Tilly) y iOS (SEM Mobile). Para utilizarla, el usuario debe registrarse por única vez con su número de teléfono móvil y generar una contraseña personal. El crédito puede adquirirse mediante tarjeta de crédito y/o débito, y desde la aplicación también es posible consultar el saldo, verificar las zonas de estacionamiento medido, transferir crédito entre usuarios y abonar infracciones por pago voluntario, entre otras funciones.