Polémica en Neuquén por un inspector que solo ve con un ojo

Un video que se viralizó en las últimas horas disparó la polémica sobre la falta de apego a las normas, en general. Rápido de reflejos, un vendedor ambulante que ejercía la actividad comercial en una zona urbana de la capital neuquina, salió al cruce de un inspector que le llamó la atención mientras transitaba por una arteria principal de esta ciudad.

Es que el agente municipal le recriminó su conducta mientras conducía un vehículo y tenía la responsabilidad de trasladar a otra persona, pese a la discapacidad visual que presenta (usa anteojos y tiene visión monocular). El vendedor, a modo de escrache y protesta, reparó en su problema.

EL ENFRENTAMIENTO

El vendedor ambulante en cuestión -identificado como Walter Danilo Rodríguez- ofrecía mapples de huevos, como muchos otros que se observan en distintos puntos de la ciudad. También tenía a la vista algunos bidones con líquido para lavar la ropa de una marca conocida.

"Vos me estás diciendo que no querés atropellarme y venir a sacarme las cosas, pero si yo me pongo a contarte las costillas, no podés andar manejando así con la vista como la tenés, no lo podés hacer. Yo también sé de leyes, no soy ningún boludo. Vos particularmente no me podés decir nada. La otra vez también te hiciste el malo. Te bajaste y sacaste pecho. Andabas con otro. Yo agacho la cabeza y te respeto, entiendo tu laburo. Pero vos, así como tenés la vista, no podés andar manejando ¿Entonces, a qué estamos jugando?", expresó el vendendor, indignado.

El conductor inspector lo escuchó atentamente y se mantuvo tranquilo. El vendedor prosiguió con su descargo, diciéndole que oportunamente llevó toda la documentación que se requería para ingresar a la feria de la Plaza Boca -en calle Doctor Ramón- pero no le hicieron un lugar. Asimismo, denunció que le pidieron plata para entrar al circuito de la feria. "Nos coimearon. Nos pidieron plata para entrar a la feria de Boca. 'Acá tenés que pagar'. Así nos dijeron", manifestó.

Recordó que, en su momento, se instaló afuera de la feria; y otros inspectores "lo corrieron". Junto a una mujer, también vendedora ambulante, el denunciante reiteró que "nosotros no le faltamos el respeto a nadie, pero no me vengas a atropellar así. Vos, particularmente, no vengas más porque así no podés manejar. Vos no podés ser un inspector. Andá y vení con quien quieras", cerró.

Por supuesto que el video viral en redes generó una ola de comentarios a favor y en contra de uno y de otro.

Fuente: LMN