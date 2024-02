Polémica por una concejal de Chubut que fue designada en el municipio de Bariloche

La designación de Bárbara Gisel Cortés en la Municipalidad de Bariloche quedó en medio de un escándalo político por dos razones centrales: no sólo es la sobrina del intendente Walter Cortés sino que, además, es la vicepresidenta del Concejo Deliberante de El Hoyo, una localidad de Chubut, en donde también es empleada pública provincial (en uso de licencia).

El caso causó un revuelo político en una de las ciudades más importantes de Río Negro, al punto de tomar intervención el Tribunal de Contralor, que analizó la designación en la última reunión del cuerpo y se decidió pasar el tema al asesor letrado para que emita un dictamen, confirmó Estanislao Cazaux, integrante del organismo al diario Río Negro, quien además puntualizó que el tema llegó por una presentación formal del concejal de Incluyendo Bariloche, Leandro Costa Brutten.

Bárbara Cortés, de 34 años, fue designada mediante la resolución 10/2024 -fechada el 8 de enero pasado- pero para cumplir tareas desde el mismo día que asumió su tío en la Intendencia, el 8 de diciembre de 2023, con el objetivo de “brindar sus servicios profesionales de abogada en la Secretaría Legal y Técnica” del municipio. Dos días más tarde, la misma persona, asumió su segundo mandato como concejal de localidad de El Hoyo, ubicada a 14 kilómetros de El Bolsón, por el partido Chubut Somos Todos, y fue nombrada vicepresidenta del Deliberante. Su mandato es por el período 2023-2027 -igual que su tío en Bariloche- y anteriormente había ejercido como concejal entre 2019-2023.

Cazaux indicó que la próxima semana, con el dictamen en mano, se resolverá el tema. “Posiblemente se exija la anulación de la designación y que devuelva los salarios que ha cobrado hasta el momento”, afirmó. En el Ejecutivo no hubo respuesta formal ante la consulta del diario Río Negro. El jefe de Gabinete, Héctor Leguizamón Pondal, se excusó por no estar en tema y no tener vinculación directa con la contratación.

En tanto, la titular de la Asesoría Letrada municipal, Yanina Sánchez, y el jefe comunal, no respondieron los llamados y mensajes del diario rionegrino, describió Jornada.