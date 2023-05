Polémica y provocadora búsqueda laboral de un abogado

El abogado de Rawson, Darío Vilche Castiglone, publicó una búsqueda laboral para cubrir una vacante en su estudio jurídico, que no pasó desapercibida.

El contenido del mensaje se viralizó rápidamente por las redes sociales. Lo que llamó la atención son los requisitos que deben cumplir los aspirantes.

"Es para un Estudio Jurídico. Debe saber hacer escritos judiciales, cédulas de notificación y Oficios judiciales. Si o si que viva en Rawson. Que no falte. QUE PRODUZCA, que no esté mirando el reloj. Que no boludee con el celular. Que no enferme a parientes o se pelee dos por tres con la señora y traiga los problemas a la oficina. Que sepa leer y entender textos. Lamentablemente no enseño más porque me cansaron. Ya he probado el famoso: “no tengo experiencia pero aprendo rápido” y las experiencias fueron malas. Es actividad privada se necesita PRODUCCIÓN. El Estudio Jurídico está en marcha, los plazos procesales corriendo, y no puedo perder tiempo enseñando. Remuneración conforme a la Ley. Queres ganar más plata? entonces produci más y más ganas. Vagos, fumadores de porrito, tóxicos, etc. no quiero", dice textualmente la publicación.

Fuente: Jornada