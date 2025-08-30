Por la resistencia de los Kovalivker, habría detenciones

El fiscal Franco Picardi solicitó al juez Sebastián Casanello que ordene a la Policía el secuestro de las computadoras y el servidor de la droguería Suizo Argentina, luego de que la empresa se resistiera este viernes a entregar material relacionado a la compra de medicamentos y correos electrónicos que podrían constituir elementos probatorios en la causa por las coimas de la Andis.

Fuentes judiciales dijeron a LPO que "la Suizo se negó a entregar el material". "El personal policial no se va hasta que no cumplan con la orden judicial", precisaron.

Los uniformados y personal de la Fiscalía se dirigieron hasta la droguería y la Andis para los allanamientos dispuestos por el Poder Judicial. Ante la negativa de la empresa, la Justicia dispuso el secuestro de las computadoras.

Este viernes se había presentado Eduardo Kovalivker ante el juzgado que instruye la causa, a cargo de Sebastián Casanello. El empresario dejó su celular Samsung y alegó que no se había presentado antes por problemas de alta presión.

Un camarista comentó a LPO que Picardi había actuado con celeridad durante el fin de semana pasado para hacerse de las pruebas y que en Comodoro Py había causado irritación la actitud del jefe de Seguridad del country de Nordelta, donde se encontraba Jonathan Kovalivker.

En efecto, el muchacho escapó el día del allanamiento, se presentó 48 horas después y entregó su teléfono celular pero se negó a blanquear la clave. Ese intento de profugarse y el entorpecimiento de la investigación posterior constituyen causales de prisión preventiva y, según trascendidos que circulaban este viernes por la noche, podría traducirse en un pedido de detención contra el joven a partir del lunes.