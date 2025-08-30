Hasta Sacachispas ironiza con el "3%" de Karina

Mientras el Gobierno de los Milei atraviesa una tormenta política, el club de la B Metropolitana se viralizó en redes sociales por sus tuits irónicos.

El domingo publicó su formación ante Argentino de Merlo con el mensaje: “3% de posibilidades…97% de fe. Vamos Lila”, una frase que resonó en medio del rumor del “tres por ciento” prescripto en el escándalo de coimas.

En los audios, Spagnuolo detalló que fueron un 3% para Karina Milei, un 1% para una “operación extraña” y un 8% mensual que oscila entre 500.000 y 800.000 dólares.

Este viernes el club realizó un chiste parecido, con el mensaje: “Nos desapareció el 3… Estos son los 11 para hoy. Vamos Lila”. Con ironía, hicieron referencia al jugador número 3 del equipo, al que borraron su apellido de la foto, replicando así la sensación de “desaparición” del número.

Por otro lado, mientras la Justicia investiga al entorno más cercano del Presidente por denuncias de corrupción, los hinchas de Sacachispas y fanáticos de la oposición celebraron la picardía tuitera del club.