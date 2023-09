¿Por qué Lionel Messi podría pasar 4 meses sin jugar partidos oficiales?

En lo que fue la victoria Argentina frente a Ecuador, el foco quedó puesto en la salida de Lionel Messi y no tanto en los 3 puntos que obtuvo la Selección. Es que el capitán viene con una fuerte seguidilla de partidos, aunque esta podría detenerse y mantenerlo alejado de las canchas por 4 meses.

La salida de Lionel Messi sorprende ante la poca frecuencia con lo que esto ha ocurrido a lo largo de su carrera. Además, los rumores no tardaron en llegar respecto a la posibilidad de que el 10 arrastre una lesión que lo mantenga al margen de las canchas por un tiempo.

“Seguramente no sea la última vez que empiece a salir durante los partidos. Estaba un poco cansado y se dio así", explicó él sobre la fatiga muscular que arrastra. Mientras que Lionel Scaloni también se expresó al respecto: “Me pidió el cambio él. Si no, no lo saco. Veremos qué tiene. Pidió el cambio porque sentía algo. Mañana le harán estudios. Si está bien jugará, y si no, veremos qué hacemos”.

En este contexto, Lionel Messi lleva jugado 12 partidos en 48 días, lo cual da un promedio de un encuentro cada 4 días. A esto, hay que sumarle que no realizó una pretemporada, por lo que físicamente no está preparado para este ritmo de partidos.

Pese a la intensidad, se espera una merma en cuanto a la cantidad de partidos, por lo menos en el futuro cercano. Sucede que el Inter de Miami tiene pactados 9 partidos en 42 días, 8 por MLS (Messi se pierde 2) y 1 por US Open Cup . Sin embargo, acá surge la posibilidad del parate.

Sucede que si en esos 8 partidos que el club tiene por la MLS el equipo no logra ingresar en los playoffs Lionel Messi quedará 4 meses sin jugar con el Inter de Miami. Es que en caso de no avanzar, la temporada terminaría el 21/10 y volvería a iniciar en febrero del año próximo.

Hoy en día, el Inter de Miami se encuentra a 8 puntos del repechaje para los playoffs y a 15 del último que ingresa directamente aunque con dos partidos menos. Es por eso que el equipo deberá buscar la clasificación, caso contrario el capitán terminará la temporada con el Inter el 21/10 y con sólo los partidos de Eliminatorias del 16 al 21 de noviembre por delante.