Por qué tantas tragamonedas de casino online se llaman "Book of": el género detrás del nombre

Los lectores saben cómo ciertas palabras vuelven una y otra vez en las portadas de los libros: "perdido", "secreto", "crónicas". Las tragamonedas online tienen una costumbre propia. Cualquiera que navegue por el catálogo de juegos de un casino online pronto ve largas filas de títulos que empiezan con las mismas dos palabras, "Book of", seguidas de un dios, un héroe, un país o incluso unas vacaciones.

La mayoría de la gente conoce estos juegos por primera vez mientras explora el vestíbulo de un casino. Un recién llegado que empieza con un bono sin depósito en un casino online de España , por ejemplo, puede desplazarse junto a docenas de títulos "Book of" antes de llegar a algo con un nombre diferente. La repetición parece extraña al principio, sobre todo para quien lee mucho y espera que cada título sea original.

Este patrón tiene un origen rastreable que se remonta a una única máquina de juego de mediados de la década de 2000 y, más atrás aún, a un texto antiguo real mucho más antiguo que cualquier tragamonedas. Conocer esa historia facilita distinguir las muchas versiones. Las diferencias entre ellas son menores de lo que sugieren los nombres, pero existen.

¿Qué TIENEN EN COMUN LAS TRAGAMONEDAS "BOOKK OF?

Una tragamonedas online muestra varias columnas de imágenes, llamadas rodillos, y se gana cuando símbolos iguales caen a lo largo de líneas establecidas en la pantalla. Un comodín es un símbolo que puede sustituir a otros para completar una línea así, y las tiradas gratis son una ronda de bonificación que no le cuesta nada al jugador. Los títulos "Book of" se construyen sobre estas bases de casi la misma manera, así que un jugador que haya probado uno de ellos en un casino online reconocerá el resto en unas pocas tiradas:

. Un libro que cumple dos funciones. El libro actúa como comodín, y tres o más libros en la pantalla inician una ronda de tiradas gratis.

. Un símbolo especial por ronda de bonificación. Antes de que empiecen las tiradas gratis, el juego elige al azar un símbolo normal. Durante la ronda, puede llenar todo su rodillo y pagar incluso cuando las imágenes coincidentes no están una al lado de la otra.

. Un explorador en el papel principal. La mayoría de los títulos presentan a un aventurero, normalmente con sombrero y ropa caqui, buscando ruinas antiguas.

. Un escenario misterioso. Tumbas, templos, torres de magos y reinos olvidados forman el fondo.

En la práctica, la emoción de todo el juego recae en la ronda de tiradas gratis y en qué símbolo elige el libro. Los largos periodos sin ronda de bonificación son normales en este formato, y los jugadores que lo saben de antemano encuentran los juegos menos frustrantes.

DÓNDE EMPEZO: BOOKK OF RA

El género se remonta a Book of Ra, lanzado en 2005 por el fabricante austríaco Novomatic. Nació como una máquina para salas de juego físicas y solo más tarde pasó a los casinos online y a los teléfonos móviles. Novomatic ahora lanza las versiones online a través de su división interactiva, Greentube.

La versión original tenía cinco rodillos, nueve líneas de pago, un explorador con un sombrero de ala ancha y un libro que actuaba tanto como símbolo sustituto como llave para las tiradas gratis. Le siguió una edición deluxe con una línea adicional y gráficos más nítidos. Los títulos de Novomatic, entre ellos Book of Ra, crearon una gran base de seguidores en las salas de juego alemanas, y los estudios online dirigidos al mismo público tenían un modelo obvio que seguir.

El seguidor más conocido llegó en enero de 2016, cuando Play'n GO lanzó Book of Dead. Se inspiró en Book of Ra Deluxe, mantuvo las mismas reglas centrales e introdujo un nuevo héroe, Rich Wilde. Los dos juegos comparten tema, un explorador con sombrero y rondas de bonificación casi idénticas, pero los hicieron dos empresas no relacionadas, así que los nombres son fáciles de confundir.

¿POR QUÉ UN LIBRO?

El libro en los rodillos tiene una fuente clara. En los títulos egipcios que iniciaron la tendencia, apunta a un texto antiguo real, y los estudios posteriores trasladaron la misma idea a otros libros y leyendas famosos:

. El Libro egipcio de los Muertos. Era una colección de textos funerarios , normalmente escritos en papiro, que combinaban hechizos e imágenes para guiar a los muertos por el más allá. Los estudiosos conocen alrededor de 200 de estas fórmulas, y cada copia incluía su propia selección. Los egipcios lo llamaban el Libro de la Salida al Día; el nombre familiar se consolidó tras la aparición de una edición alemana en 1842.

. Ra, el dios del sol. Nunca existió un "Libro de Ra" real. El título une el nombre del dios sol de Egipto a la idea de un texto sagrado.

. El maravilloso mago de Oz. L. Frank Baum publicó su novela en 1900. Book of Oz, creado por Triple Edge Studios para Microgaming en 2018, pone a un mago, un león valiente y un libro de hechizos dorado en los rodillos.

. El Libro de las Sombras. En la Wicca, una forma moderna de brujería, este término se refiere a un libro manuscrito de rituales y hechizos. Nolimit City lo tomó prestado en 2020 para un lanzamiento oscuro de temática de brujas.

. La leyenda artúrica. Book of King Arthur, de Just For The Win, traslada la misma fórmula a Camelot.

Para cualquiera que lea ficción de aventuras, el patrón es familiar. Un volumen olvidado que abre el camino a otro mundo es uno de los recursos argumentales más antiguos del género, y los diseñadores de juegos convirtieron ese recurso en un símbolo en los rodillos.

AVENTUREROS QUE SIEMPRE VUELVEN

El explorador en los rodillos se ha convertido en un personaje recurrente, como el héroe de una larga serie de libros. Play'n GO construyó toda una serie de juegos alrededor de Rich Wilde, y Pragmatic Play hizo lo mismo con John Hunter, cuyas aventuras incluyen John Hunter and the Book of Tut. Otros estudios respondieron con héroes propios: Jack Potter, de Gaming Apparatus; Luke E. Chance, de Gaming Corps; y Jane Jones, de Playtech.

Estos personajes toman abiertamente de la tradición de aventuras pulp que dio al cine Indiana Jones, con el sombrero, la tumba polvorienta y el tesoro escondido. Una cara reconocible ayuda a un estudio con las secuelas. Un jugador que disfrutó de una aventura tiende a buscar la siguiente con el nombre del mismo héroe en el vestíbulo del casino online.

¿POR QUÉ TANTOS ESTUDIOS USAN LA MISMA FORMULA?

Desde el lado de los desarrolladores, las razones son prácticas. Repetir el formato ahorra esfuerzo tanto al estudio como al jugador del casino:

. El nombre funciona como etiqueta. "Book of" le dice a un jugador qué esperar antes de la primera tirada: tiradas gratis, un símbolo especial y un tema de aventuras.

. Las reglas se aprenden rápido. Con una única función principal, un recién llegado puede empezar sin leer una larga pantalla de ayuda.

. El formato es compartido en toda la industria. Book of Ra y Book of Dead muestran que empresas no relacionadas pueden construir sus propias versiones de la misma mecánica en paralelo.

. Un nuevo tema refresca una idea vieja. Vikingos, gatos, Papá Noel, Oktoberfest y flores de sakura han recibido todos su propio lanzamiento "Book of".

El resultado es un género en el que la temática varía mucho más que las reglas, y el motivo queda claro en cuanto se tiene en cuenta el tamaño del mercado. Legalbet, un portal español que analiza casinos online con licencia, cifra en varios miles el número de tragaperras diferentes que hay en las páginas web legales españolas, y en un catálogo tan amplio, una marca conocida ayuda a que un nuevo título llame la atención. Algunos estudios siguen aportando su propio toque personal. Legacy of Dead, de Play'n GO, puede abrir varios símbolos especiales en una sola ronda de bonificación, y Book of Shadows permite al jugador ampliar la cuadrícula de juego antes de girar.

¿QUÉ TRAGAMONEDAS "BOOK OF" PROBAR PRIMERO?

Con tantos títulos casi idénticos en el vestíbulo típico de un casino online, una lista breve y variada funciona mejor que elegir al azar. Cada uno de estos cuatro muestra un lado diferente del género:

. Book of Ra Deluxe (Novomatic). Aquí es donde comenzó el género. Tiene pocos extras, así que la mecánica del libro es fácil de seguir, y el aspecto anticuado muestra cómo empezó el formato.

. Book of Dead (Play'n GO). La versión moderna más clara de las mismas reglas, con diez líneas y la historia de Rich Wilde. Es adecuada para quien quiere la fórmula clásica con gráficos actualizados.

. Book of Oz (Triple Edge Studios). Una opción para fans de los cuentos de hadas y la fantasía. Tres, cuatro o cinco libros dan 10, 12 o 25 tiradas gratis, así que un desencadenante mayor significa una ronda más larga, y una opción de giro adicional añade algo de elección en el juego base.

. Book of Shadows (Nolimit City). Para jugadores que ya conocen la fórmula y quieren un cambio. Antes de girar, el jugador elige uno de tres tamaños de cuadrícula y puede bloquear rodillos. Los resultados oscilan más bruscamente aquí que en los clásicos, así que un presupuesto pequeño puede agotarse más rápido.

Cualquiera que quiera ver la ronda de bonificación antes de jugar con dinero real puede utilizar el modo demo, en el que el juego se desarrolla con dinero ficticio. Al pasar a jugar con dinero real, un presupuesto para la sesión establecido antes del primer giro garantiza que la aventura se mantenga en el ámbito del entretenimiento.

UN NOMBRE QUE EXPLICA EL JUEGO

La etiqueta "Book of" sobrevive porque cumple dos funciones a la vez: promete una historia de aventuras y dice a los jugadores experimentados qué reglas esperar. Detrás de la larga fila de títulos casi idénticos en cualquier casino online están una máquina de juego de 2005 y un texto egipcio real más de tres mil años más antiguo. Para cualquiera que ame los libros, el género es un curioso caso de literatura que aparece en un lugar inesperado.