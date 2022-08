Por una pérdida de gas, retiraron el medidor de la Escuela 126

Según pudo confirmar El Patagónico, todo ocurrió el martes, alrededor de las 17, en la Escuela 126 que se halla en la zona norte de Comodoro. Un llamado anónimo provocó la intervención de personal de Camuzzi Gas del Sur. Estiman que por una semana no se dictarán clases.

“Hubo una denuncia, un llamado anónimo a Camuzzi por pérdida de gas y vinieron a controlar todas las instalaciones y el medidor; había una pequeña pérdida” confirmó este miércoles Gladys Colina, directora de la institución, al ser consultada por este medio.

La directiva indicó que “retiraron el medidor para que puedan revisar todas las instalaciones”. Desde la Dirección de la Escuela ratificaron, además, que desde hace aproximadamente 20 días se había informado a Obras Públicas de Provincia la situación de tres calefactores que “estaban apagados porque tenían pérdidas. Se avisó a Delegación y Supervisión (de Escuelas)”.

Esos calefactores “no estaban en funcionamiento. Por eso nos llamó la atención porque no había a olor a gas en la escuela (ayer), pero se debe haber detectado alguna pérdida cuando vinieron ellos (Camuzzi)”.

“No sabemos quién llamo porque fue anónima”, describió y señaló que hasta el momento no se había podido establecer dónde estaba la pérdida de gas. “No saben si son de los calefactores o alguna cañería; aparentemente es un calefactor que está funcionando mal. Ahora están trabajando y verificando cuál es el problema y dónde está”.

Las clases por el momento están suspendidas, mientras personal de Obras Públicas realiza un relevamiento. “Camuzzi vino ayer, verificaron las instalaciones, retiraron el medidor y nos dijeron que se comunicaban con Obras Públicas para que ellos a partir de hoy empezaran a revisar los calefactores porque también hay falta de mantenimiento”, agregó Colina.

En la escuela, hace 20 días hay un aula que se encuentra anulada y por eso “los chicos están repartidos en otros espacios. Esto está todo informado a quien corresponde. Una sola nena se retiró con dolor de cabeza y vómitos, pero cuando vino Camuzzi y reviso esa aula, no tenía pérdida el calefactor. Por eso no sabemos de dónde; fue una sola nena y no sabíamos si era por el gas o venía con alguna descompostura de la casa” manifestó.