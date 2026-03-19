Portal en Sierra Colorada: Aseguran que no es ruta y sigue siendo propiedad privada

Desde Vialidad aclararon que el tramo, ejecutado hace más de una década, nunca fue incorporado a la red vial por falta de regularización legal. La instalación de un portal reactivó el conflicto.

Un sector asfaltado en el empalme con la Ruta Provincial N° 12, en Sierra Colorada, volvió a quedar en el centro de la discusión tras la colocación de un pórtico que restringe el paso. La medida generó confusión entre quienes circulan por la zona y reavivó versiones sobre la supuesta pertenencia del camino al sistema vial.

Frente a este escenario, desde el área de Vialidad provincial precisaron que la traza no forma parte de ninguna ruta oficial. Se trata, indicaron, de una obra iniciada entre 2005 y 2009 que quedó inconclusa y sin encuadre legal, lo que impidió su incorporación formal a la red.

Según explicaron, el proyecto original contemplaba la cesión de las tierras al Estado para consolidar el camino, a cambio de intervenciones como cerramientos y soluciones habitacionales. Sin embargo, ese acuerdo nunca se formalizó y tampoco se avanzó con un proceso de expropiación, por lo que el dominio del terreno se mantuvo en manos privadas.

En ese contexto, también se descartaron versiones que atribuían la titularidad del predio a un ciudadano extranjero. De acuerdo a la información oficial, el propietario era un productor local que acreditó la posesión del lugar y advirtió que el asfalto inconcluso inducía a error a visitantes y afectaba la privacidad del campo.

Actualmente, la situación es sostenida por los herederos, quienes continúan con gestiones vinculadas a la regularización dominial. Desde el organismo remarcaron que, al no haberse completado los procedimientos legales necesarios, el Estado carece de jurisdicción sobre ese tramo.

Así, el pórtico instalado responde a la delimitación de una propiedad privada en un espacio donde la obra pública nunca terminó de consolidarse ni obtuvo un marco legal definitivo.