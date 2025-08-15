Será este sábado desde las 16:30. En el Valle, San Jorge RC visitará a Trelew RC y Puerto Madryn será local frente a Draig Goch RC.

Portugués recibe a Comodoro RC por la 2ª fecha del Austral

Este fin de semana se jugará la segunda fecha del Torneo Austral de rugby, que organizan, de manera conjunta, la Unión Austral (URA) y la del Valle del Chubut (URVCh).

En ese contexto, Deportivo Portugués recibirá el sábado a Comodoro RC en uno de los duelos que tendrá frente a frente a dos de los equipos que debutaron con victorias.

Portugués viene de ganarle 50-5 a San Jorge RC de Caleta Olivia, mientras que el ‘Coirón’ superó a Calafate RC por 32-18.

Mientras tanto, en el Valle, Trelew RC será local frente a San Jorge RC de Caleta Olivia, que irá en busca de la recuperación.

Además, Puerto Madryn se medirá en su campo de juego ante Draig Goch RC de Gaiman, en un partido donde ambos irán por su primera victoria.

El ‘Lobo’ marino debutó con derrota ante ‘Las Cebras’ por 39-27, mientras que el ‘Dragón’ perdió 66-15 frente a Bigornia Club de Rawson.

La fecha se completará el domingo, en donde Chenque RC, actual defensor del título, irá por un nuevo triunfo ante el ‘Yunque’, mientras que Calafate RC, busca su primera victoria ante Patoruzú RC de Trelew.

Como es habitual, en cada uno de los escenarios designados del fin de semana, se jugarán partidos de las formativas y habrá un juego de Intermedia, entre Portugués y Comodoro RC.

……………….

Programa de la 2ª fecha

SABADO 16

CANCHA: DEPORTIVO PORTUGUES

10:00 M-14 – Amistoso: Deportivo Portugués vs Comodoro RC. Referí: Federico Vece. Asistentes: Designa local y designa visita.

11:00 M-15: Deportivo Portugués vs Comodoro RC. Referí: Juan Manuel Fuertes. Asistentes: Federico Vece y designa local.

12:20 M-16: Deportivo Portugués vs Comodoro RC. Referí: Pablo Heredia. Asistentes: Juan Manuel Fuertes y Federico Vece.

13:40 M-18: Deportivo Portugués vs Comodoro RC. Referí: Nehuen Millaman. Asistentes: Pablo Heredia y Juan Manuel Fuertes.

15:00 Intermedia: Deportivo Portugués vs Comodoro RC. Referí: Pedro Rivera. Asistentes: Nehuen Millaman y Juan Manuel Fuertes.

16:30 Primera: Deportivo Portugués vs Comodoro RC. Referí: Kevin Novas. Asistentes: Pedro Rivera y Nehuen Millaman.

CANCHA: PUERTO MADRYN

13:30 M-16: Puerto Madryn RC vs Draig Goch RC. Referí: Designa local. Asistentes: Designa local y designa visita.

14:30 M-18: Puerto Madryn RC vs Draig Goch RC. Referí: Designa local. Asistentes: Designa local y designa visita.

15:30 Primera: Puerto Madryn RC vs Draig Goch RC. Referí: Daniel Barchetta. Asistentes: Carlos Villada y Walter Garavano.

CANCHA: TRELEW RC

14:00 M-16: Trelew RC vs San Jorge RC. Referí: Juan Pablo Anglada. Asistentes: Rubén Soria y designa local.

15:30 Primera: Trelew RC vs San Jorge RC. Referí: Gabriel Kononczuk. Asistentes: Juan Pablo Anglada y Rubén Soria.

DOMINGO 17

CANCHA: CALAFATE RC

12:30 M-16: Calafate RC vs Patoruzú RC. Referí: Julián Ciancio. Asistentes: Designa local y designa visita.

14:00 M-18: Calafate RC vs Patoruzú RC. Referí: Pablo Heredia. Asistentes: Julián Ciancio y designa local.

15:30 Primera: Calafate RC vs Patoruzú RC. Referí: Ezequiel Cid. Asistentes: Pablo Heredia y Julián Ciancio.

CANCHA: CHENQUE RC

11:00 M-15: Chenque RC vs Bigornia Club. Referí: Fernando Nahuel. Asistentes: Designa local y designa visita.

12:30 M-16: Chenque RC vs Bigornia Club. Referí: Iván Doria. Asistentes: Fernando Nahuel y designa local.

14:00 M-18: Chenque RC vs Bigornia Club. Referí: Pedro Rivera. Asistentes: Iván Doria y Fernando Nahuel.

15:30 Primera: Chenque RC vs Bigornia Club. Referí: Axel Cárdenas. Asistentes: Pedro Rivera e Iván Doria.