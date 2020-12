"Prefiero renunciar antes que hacer un aborto"

“Hay que ir ante un escribano y decir ‘soy objetor de conciencia’. No te pueden obligar a hacer algo que está en contra de mis convicciones profundas”, sostiene el médico traumatólogo Adrián Villarroel.

El debate del proyecto de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) comenzó en el Congreso de la Nación y ya se escuchan diferentes voces a favor y en contra de la iniciativa presentada por el Gobierno nacional.

Comodoro también se hace eco de las diferentes opiniones con respecto de la despenalización y legalización del aborto. Adrián Villarroel fue uno de los primeros profesionales en expresarse en contra de que se apruebe esta iniciativa en Argentina.

El médico del Hospital Regional ya había dejado en claro su postura en 2018, cuando se trató por primera vez el proyecto en el Congreso. Ahora el profesional reafirmó su posición y aclaró que dejará certificado ante escribano que es “objetor de conciencia”.

“Yo prefiero renunciar a mi trabajo. No puedo matar a una persona. No soy quién para decidir sobre la vida humana. Mi juramento hipocrático es no causar mal e ir en pos de la vida”, sostuvo.

En diálogo con La Posta Radio, el médico recomendó a sus colegas dejar firmado por escrito cuál es su postura para que no lo “obliguen a hacer algo que no quiere”.

A su criterio, “uno tiene que ir ante un escribano y decir ‘yo soy objetor de conciencia’ porque no me pueden obligar a hacer algo que está en contra de mis convicciones profundas; es decir el valor por la vida humana no va a ser modificado por una ley o un interés foráneo, oscuro o por algún plan global”.

Asimismo, Villarroel argumentó que “algunos dicen que (el cigoto) todavía no está desarrollado. El niño nacido está en desarrollo también incluso hasta los tres años. Eso no quita que sea una persona humana en una etapa de desarrollo”.

“Hace dos años, cuando comenzó la discusión, en lo personal fijé mi postura y lo dije públicamente y lo he hablado en la gente de Legales para anotarme como objetor de conciencia por si alguien quiere obligarme a hacerlo. Si bien no es mi especialidad, soy médico pero también soy padre… hijo”, agregó.

El médico del Hospital Regional también se refirió a la exposición del ministro de Salud de la Nación, Ginés González García. “Me molestó mucho la frase del ministro de que la vida humana intrauterina es un fenómeno. No es un fenómeno; es un ser humano igual que él; igual que yo; igual que nuestros hijos, y tienen la misma oportunidad pero no tienen voz. Por eso nosotros tenemos que levantarla un poco”, subrayó.

“EL ABORTO NO ES LA SOLUCION”

Villarroel subrayó que la discusión debería tratarse en mirar el comienzo de la vida humana. “Si uno entiende lo que está aclarado en la ciencia, aun en lo legal, ni siquiera lo dogmático y lo religioso. Si uno entiende que la vida está desde la concepción, la discusión es mucho más corta y no hay mucho más que sostener. Otras problemáticas como los embarazos no deseados o estos flagelos en los abusos en las mujeres son temas más complejos. Pero no me parece que la solución sea terminar una vida humana intrauterina”, aseguró.

“La solución nunca sería matar un niño. Hay muchas soluciones posibles. Primero la prevención, educar y hacer un plan de contención sobre los casos de embarazos no deseados. Yo sé que hay casos infortunados, que son por violencia y en situaciones muy delicadas, pero aun así no creo que sea la solución el aborto. Para mí la clave sigue estando en el comienzo de la vida”, añadió.

“Yo quiero centrarme en el valor de la vida. El padre de la genética moderna dice que hay que aceptar que después de la fertilización, es decir cuando ya el cigoto está, un nuevo ser humano cobra vida. El dice que abortar es matar un ser humano, aunque solo cambia el tamaño del cadáver. Lo que está dentro de la panza de la mamá es vida humana. Con tanta evidencia de que la vida se concibe al momento de la fertilización, me llama la atención y me lleva a pensar en realidad que hay otros intereses detrás de esto”, consideró el médico del Hospital Regional.