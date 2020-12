Preocupa un brote por el relajamiento en las fiestas

"Quienes vayan a reunirse con personas de riesgo para las fiestas deberían empezar a restringir desde ahora sus salidas", dijo Daniel Gollan.

Se vienen las fiestas, con todo lo que eso implica en medio de una pandemia. Y no implica poco: más reuniones con gente a la que no se ve habitualmente y por ende más aglomeraciones; naturalmente, menos distanciamiento social y un probable incremento de contagios.

El ministro de Salud bonaerense no es ajeno al riesgo que implican las celebraciones de fin de año y le recomendó a la gente que tiene pensado reunirse para festejar que ya mismo empiece a aislarse. También manifestó su preocupación por un "rebrote" en algunos indicadores relacionados con la pandemia "que son preocupantes para la reactivación de actividades".

El ministro detalló que "veníamos bastante bien hasta la semana pasada, pero ya empezamos a percibir que no sólo se reactivó la caída sino que hay un rebrote de algunos indicadores que son preocupantes".

"Venían en un descenso las consultas de forma espontánea sobre la percepción de síntomas compatibles con la covid, esta semana tiene un rebrote este indicador, que a los 10 días implica un crecimiento de casos", explicó el ministro bonaerense.

El funcionario agregó que esos datos se deben a que "hay un relajamiento" y "una sensación de que esto ya terminó". "Tenemos la intención de vacunar pero estamos a contrarreloj. Queremos vacunar a los grupos vulnerables, pero no podemos relajarnos ahora. Si esto se reproduce en las fiestas de fin de año y durante el verano va a ser preocupante", subrayó Gollan en declaraciones a la radio AM990.

El experto en salud llamó a "hacer un equilibrio entre las medidas económicas, la salud mental y cuidarse. No vamos a poder aprovechar el beneficio de baja de casos en el verano y vamos a atravesar una alta en la época de frío", manifestó.

Y agregó, a modo de consejo: "El mensaje que intentamos transmitir es bajar el número y acomodarlo con la vacunación antes del frío. Hay que seguir cuidando a los adultos mayores. Quienes vayan a reunirse con personas de riesgo para las fiestas deberían empezar a restringir desde ahora sus salidas", sintetizó. Y concluyó: "El sistema de fases sigue vigente".

Las declaraciones de Gollan se dan en un momento muy particular de la pandemia: en el mundo ya empezó la campaña de vacunación, Argentina anunció la firma con la Federación Rusa de un acuerdo de compra que permitirá vacunar a fines de febrero a 10 millones de personas (si todo sale como está previsto), pero a la vez ya el Presidente advirtió que la pandemia no terminó y que durante bastante tiempo la vacuna va a tener que convivir con las medidas de prevención que se vienen llevando adelante. A esto se suma el temor por una segunda ola (que ya está afectando a gran parte del mundo) de modo que el ministro de Salud bonaerense se siente en la obligación de recordarles a los argentinos que no es momento de aflojar en los cuidados.