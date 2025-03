Preocupación en el barrio Juan XXIII por el aumento de la inseguridad y el vandalismo

Los residentes del barrio Juan XXIII de Comodoro Rivadavia alertaron a El Patagónico sobre un aumento de hechos delictivos en la zona. En los últimos meses, han registrado numerosos episodios de vandalismo e inseguridad, con rotura de vidrios de automóviles estacionados en la vía pública y robos en su interior.

A su vez, advierten sobre la presencia de personas que merodean durante la noche, intentando abrir portones y puertas para ingresar a viviendas. Estas situaciones han quedado registradas en cámaras de seguridad instaladas por los propios vecinos como medida de protección.

Uno de los principales reclamos es la notable reducción de patrullajes policiales en el barrio. Algunos habitantes incluso sostienen que hay “zonas liberadas”, lo que facilitaría la llegada de personas de otros sectores con intenciones delictivas.

Pese a la gravedad de los hechos, muchos vecinos optan por no realizar denuncias, argumentando que desde la Seccional Quinta no se les brinda la importancia necesaria. Consideran que, al tratarse de delitos sin víctimas directas y con daños materiales, los casos no avanzan en la justicia, lo que los lleva a resignarse ante la situación.