Prepagas y obras sociales continúan cuestionadas

Negativas para autorizar una cirugía o un tratamiento; sin atención de odontólogos; o no reconocer los gastos de un hisopado son algunos de los problemas que tienen los usuarios de obras sociales y medicinas prepagas en Comodoro Rivadavia.

El abogado Martín Galíndez aclaró que tanto las obras sociales como las medicinas prepagas deben brindar todos sus servicios, tal como venía sucediendo antes del coronavirus. Recomendó a la población a denunciar ante la Superintendencia de Salud a las entidades que se niegan a cumplir con sus obligaciones, como tratamientos o los costos de hisopados.

Las consultas se multiplican ante el servicio deficiente, por lo que recomiendan hacer una denuncia correspondiente ante la Superintendencia de Salud, órgano que regula la actividad de las obras sociales y prepagas.

“La llegada del COVID-19 generó que las obras sociales desconozcan cierta cobertura. Esto pasa con el COVID en este momento en que el sistema de salud está colapsado. No solo no cumplen con sus obligaciones, sino con la cobertura de otros tratamientos y terapias, pero el COVID no es una excusa para darle la espalda a la cobertura de la salud. Ya sea con COVID o con cualquier otra patología, todas las obras sociales y las medicinas prepagas deben prestar sus servicios como corresponde”, explicó el abogado Martín Galíndez.

En diálogo con El Patagónico, el letrado recomendó que se comuniquen mediante un mail para tener una prueba y que tengan el número de reclamo ante la obra social para luego hacer la denuncia en la página web de la Superintendencia de Salud por obstrucción de los servicios.

“Aquellos que tienen un abogado de confianza, les aconsejo que lo consulten porque es mejor tener un asesoramiento legal que tener un padecimiento de salud o tener que costear los altos valores de la cobertura de tratamiento. Se puede avanzar en un reclamo por escrito de manera individual sin que un abogado lo represente. La ciudadanía se puede representar por sí sola, pero si tienen dudas o no saben cómo canalizar sus reclamos, se les recomienda que contraten un abogado para tener una cobertura por la que están pagando”, destacó Galíndez.

HISOPADOS Y GASTOS

La cobertura de los hisopados son tema de discordia entre las obras sociales, prepagas y usuarios. Muchas comunicaron que no se hacen cargo de los exámenes y que los test deben ser costeados por los afiliados.

Es por eso que Galíndez subrayó que las prestadoras de servicios de Salud deben hacerse cargo de los estudios. “La mayoría de los casos puede llegar a cubrirlo a través del Estado, como a través del Plan Detectar o con los exámenes en el Hospital Regional, pero el que tiene obra social debe estar cubierto por la obra social. Es un deber de la obra social para que esto se excluya de un plan obligatorio”, consideró.

También destacó que los derechos de un usuario de una medicina prepaga están avalados por el artículo 42 de la Constitución Nacional que establece que los mismos tienen una relación de consumo, un derecho equitativo y un trato digno para que se respeten los derechos económicos y de la salud.