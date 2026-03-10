Preparativos para el Nacional NAF en Comodoro Rivadavia

La competencia de aguas abiertas se desarrollará este sábado y domingo en la costanera local. Se esperan nadadores de la región, de Buenos Aires, Neuquén y Río Negro.

Ezequiel Muñoz, referente de Nadadores del Golfo se reunió con el presidente del Ente Comodoro Deportes, el profesor Hernán Martínez, planificando eventos futuros en la ciudad. También confirmó que este sábado 14 y domingo 15 se llevará a cabo en la costanera local una fecha del Nacional NAF de Aguas Abiertas.

Un centenar de nadadores estarán en Comodoro Rivadavia y llegarán de diversos puntos del país. “Este fin de semana tenemos la edición de Aguas Abiertas en metodología NAF. Vamos a tener unas distancias sin traje de neoprene. Esto ya lo venimos haciendo desde hace 6 años, esta es la séptima temporada que hacemos este evento, es un evento de carácter Nacional donde nos toca ser sede de la competencia”.

“El sábado es una clase de ambientación y de organización de recorrido de 16 a 18 y el domingo es la competencia con inicio a las 10 de la mañana, pero será de 9 a 14. Se esperan alrededor de 100 nadadores de toda la región. También tenemos nadadores de Buenos Aires, Neuquén, Río Negro, que vienen a participar. Tenemos la distancia de 4000 metros con traje de neoprene y después 2000 metros sin traje, 1000 metros con y sin traje y 500 metros con y sin traje de neoprene”, asegura el profesor Ezequiel Muñoz.

NADADORES DEL GOLFO SIGUE CRECIENDO

Esta será la VII edición del Campeonato Nacional con realización de Nadadores del Golfo. “Esperábamos más nadadores en esta edición pero la situación económica es complicada, el año pasado éramos 170 nadadores. Y será la tercera fecha de Campeonato Nacional 2026. Este es un calendario que va pasando por toda Argentina con una fecha en Uruguay, siempre con NAF (Nadadores de Agua Fría). Y hace siete años que hacemos la fecha acá en Comodoro. Los puntos de este evento suman para ese Campeonato Nacional”, sostuvo Muñoz.

La Escuela de Natación Nadadores del Golfo lleva casi 10 temporadas en Comodoro Rivadavia con actividades en la costanera local. “Así hicimos más de 30 eventos masivos, venimos creciendo a pasos agigantados, estamos muy orgullosos también de ser parte de ir a la costanera y ver que cada vez más nadadores y gente está abocada a la parte náutica. Pensar que cuando iniciamos éramos pocos y considerados unos locos, hoy en día tenemos una escuela que va creciendo”, aseguró Ezequiel Muñoz.

El cálculo institucional es que más de 2000 nadadores han tomado clases en Nadadores del Golfo y muchos quedan enganchados y se convierten en apasionados del deporte.

También Ezequiel Muñoz se refirió a la reunión que mantuvo con el titular de Comodoro Deportes, Hernán Martínez.

“Proyectamos una clínica para este año, un evento grande que vamos a hacer de natación. Así que seguramente en junio tengamos alguna sorpresa de ese nivel nacional, con la presencia de una nadadora olímpica. Todavía no lo podemos decir. Igual la gente ya viene esperando, hace varios años que venimos haciendo diferentes clínicas de natación siempre en junio, cuando baja la temporada de aguas abiertas. Ya trabajamos con Cecilia Biagioli, con Matías Díaz, el año pasado con José Meolans, y este año queremos a otra nadadora olímpica. Así que estamos empezando a trabajar con eso”.

“Pensar que la primera puerta que golpeaba fue la de Hernán Martínez hace 10 años cuando vine a probar suerte como guardavidas en la costanera, me gustó y me quedé. Así el amor por la natación, por el mar, también la aceptación de la gente me dieron ganas de quedarme en la ciudad. Y también la primera puerta que me abrió fue Martín Gurisich. Me presentó Hernán y ahí empezamos a trabajar, me fueron guiando cómo tenía que hacer bien las cosas para que sea algo de calidad. Es algo que también valoro mucho del grupo de nadadores del Golfo, las personas que pasaron por las clases se volvieron apasionadas por la natación, hoy en día hay muchos que son profes. Contar lo que me pasó cuando llegué acá a Comodoro es algo que no tiene precio, no tiene valor. Pasaron 10 años y me siguen apoyando así, es algo muy lindo y satisfactorio”, afirmó el guardavidas Ezequiel Muñoz.