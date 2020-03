Presos comodorenses lideran huelga de hambre en Santa Cruz

Las primeras comisarías y alcaidías donde se inició la huelga de hambre son: la Comisaría Segunda de Las Heras, las dos seccionales de Pico Truncado, además de la Unidad Penitenciaria de esa ciudad, las comisarías Tercera y Quinta de Caleta Olivia, la Segunda de Puerto San Julián, el pabellón uno de una de las seccionales de la ciudad de El Gorosito, además del anexo 3 de Río Gallegos. Esta última es la única de la ciudad capital que se adherirá a la medida, aunque no en su totalidad.

El grupo que comenzó con la huelga denunció que algunos internos fueron amenazados por comisarías con “traslados urgentes”.

Dos de los impulsores de la huelga de hambre son los comodorenses Gustavo “El Paisa” Durán y Daniel Zarzoza.

Según comentó Durán - en diálogo con La Opinión Austral - los fundamentos de la medida de fuerza buscan cambiar tanto el sistema carcelario como el Código Procesal Penal. “Santa Cruz es una de las últimas de las provincias que todavía no lo cambian”, dijo “El Paisa”.

Además de remarcar una serie de falencias dentro de las cárceles de la provincia, Durán cargó tanto contra el ministro de Seguridad como contra el juez Joaquín Cabral. Para “El Paisa”, “Lisandro de la Torre no cumplió cuando dijo que iba a hacer las recorridas en las cárceles” y si bien Cabral sí lo hizo, “él no habló con los internos”.

Teniendo en cuenta la propuesta de quien comanda la cartera de Seguridad de Buenos Aires, Sergio Berni, sobre un cambio en la legislación para que un año de trabajo en prisión se compute como un año de prisión, Durán indicó: “estoy de acuerdo con lo que plantea, no hay que hablar de dinero por la situación en la que está el país, pero es preciso sentarse a hablar para que los internos tengan algo que hacer. El Estado está ausente en todos los ámbitos, desde cuando una persona no tiene nada y es joven, cuando falla el sistema judicial, hasta después cuando está en la cárcel y no tiene herramientas para ser reinsertado en la sociedad”.

De acuerdo a los últimos informes del Ministerio de Seguridad Nacional, año tras año unas 1.600 personas nuevas entran a las cárceles del país y el 50 por ciento de las que salen vuelve a delinquir. Ante este dato, Durán indicó que: “la idea no es que la gente venga acá y se quede sin hacer nada, queremos levantarnos, estudiar, trabajar, capacitarnos para poder salir y poder ser ciudadanos de bien”.

ANTECEDENTES DE “EL PAISA” DURAN y DANIEL ZARZOSA

En la madrugada del 1 de junio del 2015 Gustavo “Paisa” Durán, Daniel Zarzosa y Fernando Bonfili, viajaron en un Hyundai desde Comodoro Rivadavia –su lugar de origen- a Gobernador Gregores. Allí ingresaron a una vivienda de la comunidad zíngara, portando armas de fuego, amenazaron, ataron con precintos y cordones a cuatro personas para robarles una suma de $ 14.383,50, y 200.000 dólares, documentación de autos, joyas de oro, un auto BMW, y una camioneta Hilux.

Tras el atraco se dieron a la fuga, pero fueron detenidos, y finalmente condenados a 6 años y 8 meses de cárcel en el 2018.