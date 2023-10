Prestadores de discapacidad en Comodoro se adhieren al paro nacional

A nivel nacional, la Asociación Civil Prestadores Unidos de Discapacidad armaran una carpa blanca frente a la Casa Rosada.

“Si bien la ley de discapacidad dice que las obras sociales deben pagarnos y esperar el reintegro de SS Salud (Superintendencia de Servicios de Salud) no lo cumplen. Ellos, esperan a que SSSalud deposité el dinero que es a 60 días y nos pagan a nosotros, pero no inmediatamente” describieron hoy a La Petrolera.

Y ejemplificaron que las obras sociales “recibieron el abono del mes de agosto el día viernes y estamos esta fecha y todavía no nos han abonado nuestros servicios de agosto. También la ley dice que nosotros podemos hacer un reajuste en nuestro contrato y las obras sociales no lo aceptan”.

“Tenemos que esperar dos meses a cobrar las horas escolares” indicaron. “Es completamente injusto que no se respete la ley de discapacidad. El Juzgado Federal solo hace acciones de las familias hacia las obras sociales, no de los prestadores. No es nuevo en Comodoro, ni en el país”.

“Pedimos que se cumpla la ley, que nos paguen los intereses por mora, que paguen las multas las obras sociales por pagarnos fuera de tiempo y forma. Hasta 78 días han pasado para poder cobrar una factura de julio” contaron. “Venimos cobrando la misma plata desde diciembre del año pasado”.

En Comodoro habrá una concentración, desde las 13 horas, en la Escuela Nº 83.