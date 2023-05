Preventiva para el joven que mató a machetazos a un argentino

Benjamín Gamond (23), uno de los jóvenes argentinos atacado a machetazos por la espalda en una playa del estado de Oaxaca, México, murió el lunes en el Hospital General de la capital de ese país, donde había sido trasladado el domingo en un avión sanitario.

"La familia Gamond informa con inmenso dolor la triste noticia que Benja no lo logró. El milagro no se dio. Los esfuerzos fueron enormes como su fortaleza y corazón, pero no alcanzó", dice una publicación de la red social Instagram de uno de sus familiares, Facundo Gamond, que fue replicada por Marcos, hermano de la víctima.

Tras conocerse la noticia de la muerte de Gamond, el presidente municipal de Tututepec, Jesuhandy Conde Gómez, reveló que el atacante –a quien se le impuso la prisión preventiva– padece problemas psicológicos y habría consumido drogas.

El agresor se llama Cruz Irving Martínez Flores, tiene 21 años y es oriundo del estado de Guerrero. Este miércoles, se realizará la primera audiencia para cambiar la carátula de la causa, que hasta ahora era por lesiones y tentativa de homicidio, pero que pasará ahora a ser por homicidio.

Por motivos que aún se investigan, Martínez atacó a machetazos a tres jóvenes oriundos de Córdoba. Además de Gamond, fueron también fueron atacados, y se encuentran fuera de peligro, Santiago Lastra de 22 años y su novia Macarena González de 23.

Los tres turistas cordobeses estaban visitando el Parque Nacional Lagunas de Chacahua y, según contó la madre de Macarena, Fernanda Carina González, llegaron a la isla el jueves pasado en una lancha en la que conocieron al que terminaría siendo su atacante.

De acuerdo al relato de la mujer, el asesino les dijo que era instructor de surf y que acudieran a él si necesitaban algo. Al día siguiente, los turistas argentinos fueron a almorzar en un restaurante de la playa y encontraron a Martínez en la playa.

En ese momento, siempre según el relato de la madre de Macarena, Benjamín le preguntó al joven mexicano si sabía dónde podían comprar tablas para practicar surf.

"Lo miró medio sacado, como si no lo conociera", señaló la mujer. Una vez que se fueron del lugar donde habían comido, "el agresor salió corriendo de la nada, como loco, y atacó a Benjamín con el machete en la cara y la cabeza", añadió.

"A vos te mandaron, a vos te mandaron", contó la madre de Macarena que el agresor gritaba mientras los atacaba.

De inmediato, Macarena se le abalanzó encima para que dejara de dañar a Benjamín y ella también fue lastimada. Su novio, que también intervino, terminó con los brazos cortados y una muñeca quebrada.

Según señaló Conde Gómez a Cadena 3 "hubo un par de discusiones entre los jóvenes, según los testigos, pero no para lo que se terminó ocurriendo".