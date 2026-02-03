Primer torneo de Salvamento Acuático Deportivo

La competencia se llevará a cabo este domingo en el sector de Aquavida de Playa Unión, con una gran participación.

Este domingo se llevará a cabo el primer torneo interno de salvamento acuático outdoor Rawson 2026, organizado por Toninas Club de Salvamento Playa Unión.

El evento, que cuenta con el acompañamiento de Chubut Deportes, el municipio capitalino y guardavidas Playa Unión, dará inicio a partir de las 10 en punto en el puesto 12 por el sector de Aquavida. Una hora antes, se realizará la reunión de capitanes y a las 14 está previsto el final y la entrega de premios.

Las actividades que conforman el torneo son las siguientes: 90 sprint, rescue tube, correr-nadar-correr, ocean relevo, exhibición de timoneles y el cierre será con beach flag.

Se pide a quienes concurran a mirar el evento, llevar un alimento no perecedero que será donado a la Copa de Leche “Todo Vuelve”.

Este martes por la mañana en el Auditorio de Chubut Deportes, se realizó el lanzamiento del evento con la presencia de Alejandra Ibrahim, miembro del directorio de Chubut Deportes; Luis “Dungui” Torres, Jefe del Cuerpo de Guardavidas; Gabriel Ramírez, guardavidas y parte de la organización; y Raul “Chino” Moggiano, guardavidas y capitán de Toninas Club.

“ORGULLOSOS DE ESTE EVENTO”

En la conferencia, el organizador Ramírez se presentó como guardavidas, árbitro nacional categoría A y árbitro internacional categoría C, reconocido por la Federación Latinoamericana de Salvamento Acuático Deportivo.

Más adelante, declaró: “En conjunto con guardavidas, Chubut Deportes, y la Municipalidad de Rawson organizamos el primer torneo interno de Salvamento Acuático Deportivo en la modalidad outdoor. Contamos con 35 inscriptos, contentos con el apoyo que nos han brindado también los sponsors, somos un club joven que recién arrancamos y estamos orgullosos de este evento, los esperamos a todos”.

“Este deporte antes solamente lo podían practicar los guardavidas, pero después cambió y lo puede hacer cualquier persona, invitamos a todos a que se acerquen y vean cómo es la actividad, las inscripciones las cerramos por una cuestión organizativa pero si alguno se quiere sumar es bienvenido. La modalidad la adaptamos, serán cinco competidores por equipo y como requisito es contar con al menos una mujer; las pruebas individuales se dividen por categoría y las pruebas por equipo son categoría única”, agregó.

Por último, Ramírez adelantó que “el año que viene vamos a hacer un Circuito Patagónico, llevar fechas a distintos lugares y generar un espacio de Salvamento Deportivo en la región patagónica”.

Luego quien tomó la palabra fue Luis Torres, quien agradeció “a Chubut Deportes por todo el apoyo recibido y al municipio que nos permite a nosotros como cuerpo de guardavidas poder mostrar el salvamento acuático que es algo nuevo, a los guardavidas que van a participar y la gente que viene de afuera”.

Además, el jefe del Cuerpo de Guardavidas aclaró que “no va a variar para nada lo que es la cobertura de los guardavidas en la playa, son varios los que participan pero no nos va a impedir seguir con nuestro trabajo habitual en toda la playa, por eso agradecer a los que se quedan en sus puestos mientras sus compañeros van a participar”.

Torres contó que “este torneo se hace en el marco del día del guardavidas que es el 4 de febrero pero decidimos que los mejor es hacerlo un fin de semana para que se sume más gente a mirar, es algo que no está muy visto todavía en la zona y para nosotros mostrarlo es importante y por eso elegimos el día domingo y vamos a hacer un gran esfuerzo desde el cuerpo”, y luego anticipó que “el domingo siguiente 15 de febrero vamos a realizar un evento similar pero destinado a categorías infantiles”.

Por su parte, Alejandra Ibrahim en representación de Chubut Deportes dijo que “la idea es acompañar a diferentes deportes y disciplinas, me ha tocado ver estos torneos en otros lugares del país, es sumamente divertido, invitamos a todos porque es atrayente ver a los guardavidas y quienes no lo son participando, esto es algo nuevo para Rawson y Playa Unión pero estoy segura que vino para quedarse, se pueden sumar infantiles y juveniles, una vez que vean de qué se trata les va a encantar”.

Y recalcó: “hay que apoyar y celebrar estas iniciativas, es lo que necesitamos, gente que quiere seguir sumando deportes, comprometiéndose con el deporte local y provincial, vayan a verlo porque la van a pasar muy bien”, cerró.